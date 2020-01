Dopo aver dedicato il 2019 all’uscita di vari singoli come “Flashback”, Turbococco”, “Hasta la vista” e “I love you”, Ghali è pronto a pubblicare il suo atteso nuovo album. Per l’uscita del progetto discografico, prevista per il 20 febbraio, l’artista ha confermato sui social l’arrivo di un nuovo brano realizzato in collaborazione con Salmo. Si chiama “Boogieman” e sarà disponibile dal 17 gennaio. Si tratta del secondo estratto del nuovo album del rapper dopo l’uscita di “Flashback”, un vero e proprio ritorno al passato con un testo travolgente e una biografia in versi che si lega a doppio filo con il suo passato, segnato dall’abbandono del padre. “La seconda strofa di Flashback è tra le migliori che abbia mai scritto” ha dichiarato Ghali dimostrando quanto il brano e tutto il nuovo album abbiano l’ambizione di consacrarlo definitivamente nel panorama musicale italiano. Il brano nasce come “modo migliore che ho per dimostrare che ci sono, che non me ne sono andato. Forse anche io come mio padre e chi è venuto dopo di lui, stavo abbandonando chi ha bisogno di me e non posso permetterlo” ha incalzato il cantautore, dichiarazione che molti fan hanno letto come un momentaneo allontanamento volontario negli ultimi mesi dalle luci della ribalta.

La collaborazione con Salmo

Con “Boogieman” Ghali sceglie Salmo, tra gli artisti più apprezzati dell’ultimo anno per presentare al meglio il suo nuovo album. Lo stesso Salmo sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2020, una sorta di consacrazione dopo l’exploit ottenuto con l’album “Playlist” e il concerto previsto allo stadio San Siro per la prossima estate. Ad inizio gennaio al Gate di Milano Ghali era salito a sorpresa in console insieme al suo dj Dev e in compagnia di Salmo e Gemitaiz. Durante il dj set aveva fatto ascoltare proprio il brano “Boogieman”, una sorta di anteprima del singolo. Sui social è stato pubblicato anche un video dove si poteva ascoltare qualche secondo della canzone e che ha infiammato il pubblico presente alla serata. Si tratta della prima collaborazione tra i due artisti che sono sempre stati inclini alla sperimentazione e alla contaminazione di altri generi. Salmo ha collaborato con numerosi artisti in carriera, mentre Ghali è reduce dal featuring con il rapper britannico Stormzy nel remix di “Vossi Bop” e dalla versione inedita di “Antisocial”, canzone di Ed Sheeran realizzata insieme a Travis Scott in un remix dove appare anche la sua voce.

L’ultimo album di Ghali

“Album” è l’ultimo album pubblicato da Ghali e risale a maggio 2017. Dal disco sono stati estratti quattro singoli ufficiali: “Ninna nanna”, “Happy Days” e “Habibi”, certificati con quattro Dischi di Platino, e “Pizza Kebab”, doppio Disco di Platino. Dopo la pubblicazione di “Album”, Ghali ha scalato le classifiche con numerosi singoli, a cominciare da “Cara Italia”, vero tormentone estivo certificato triplo Disco di Platino. Gli ultimi successi sono “Zingarello” che ha conquistato il disco d’oro e “I love you” che ha superato le 25 mila copie vendute.