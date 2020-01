Niccolò Fabi in concerto a Parma: info e scaletta

Niccolò Fabi saluta l’Italia, almeno fino alla prossima estate, con un ultimo concerto sul palco del Teatro Regio di Parma in programma giovedì 30 gennaio. Teatro Regio che ha risposto alla grande, con un sold out registrato ormai da settimane. «Un tour che per svariate ragioni credo sarà irripetibile», ha sentenziato il cantautore sul suo profilo Facebook. Orario di inizio del concerto previsto per le 21.

Un tour a suon di sold out

Ha fatto incetta di tutto esaurito la tranche invernale del “Tradizione e tradimento Tour”, partito a fine novembre scorso e che vede Fabi girare l’Italia fino a fine gennaio accompagnato da una vera super band della quale fanno parte Roberto Angelini (chitarre, ARP e cori), Pier Cortese (chitarre, Ipad e cori) Alberto Bianco (basso, chitarre e cori) Daniele “Mr Coffee” Rossi (synth, piano e moog) e Filippo Cornaglia (batteria, elettronica e glockenspiel). Ad aprile, invece, Fabi spiccherà il volo oltre confine per dieci date nelle grandi città europee, per poi aprire da Ostia la sua estate tutta nel nostro paese. Di seguito tutte le date ancora in programma (i biglietti per i concerti italiani sono in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 22 euro):

Giovedì 30 gennaio – Parma, Teatro Regio SOLD OUT

Venerdì 3 aprile – Lugano, Studio Foce

Lunedì 6 aprile – Berlino, Frannz Club

Martedì 7 aprile – Amsterdam, Q-Factory

Giovedì 9 aprile – Bruxelles, VK

Domenica 12 aprile – Londra, The Garage

Martedì 14 aprile – Parigi, Cafe de la Danse

Giovedì 16 aprile – Zurigo, Mascotte

Lunedì 20 aprile – Barcellona, Razzmatazz

Giovedì 23 aprile – Madrid, Sala Caracol

Sabato 25 aprile – Lisbona, Lav

Mercoledì 24 giugno – Roma, Teatro Romano di Ostia Antica

Venerdì 26 giugno – Fiesole (FI), Teatro Romano

Sabato 27 giugno – Verona, Teatro Romano

Venerdì 10 luglio – Bologna, Parco delle Caserme Rosse

Sabato 11 luglio – Grugliasco (TO), GruVillage Festival

Sabato 25 luglio – Cesena, Rocca Malatestiana

Domenica 26 luglio – Gardone Riviera (BS), Anfiteatro del Vittoriale

Sabato 8 agosto – Locorotondo (BA), Locus Festival

Giovedì 10 settembre – Segrate (MI), Circolo Magnolia

La probabile scaletta

Tra hit del passato e ultimi successi, ce n’è davvero per tutti i gusti nei concerti di Niccolò Fabi, pronto ad ammaliare sia i fan di lunga data che quelli che si sono avvicinati all’artista romano più di recente, con l’ultimo disco “Tradizione e tradimento” uscito lo scorso 11 ottobre. Ci sono i suoi grandi successi del passato, vedi “Vento d’estate” o “Lasciarsi un giorno a Roma”, ma anche, appunto, singoli recenti come quello che dà il nome all’album o “Amori con le ali” e “A prescindere da me”. Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta del concerto di Parma, quella del live dello scorso 25 gennaio al Teatro Lyrick di Assisi: