Niccolò Fabi, a ottobre il nuovo album "Tradizione e tradimento"

Un album di inediti a distanza di più di tre anni dall’ultimo lavoro in studio: Niccolò Fabi ha annunciato che a ottobre vedrà la luce “Tradizione e tradimento”, il suo nuovo disco.

L’annuncio sui social

Il messaggio con cui il cantautore romano ha annunciato la pubblicazione del nuovo album è arrivato con un post sui social. Nel teaser, un video con tante luci che si accendono a tempo di musica e una scritta finale con il titolo dell’album e una data: 11 ottobre. Ad accompagnare il video, una didascalia enigmatica: «Una chiave si gira e le luci del quadro si accendono. La vibrazione della macchina e del suo conducente il momento prima che le ruote inizino a girare. L’eccitazione e l’incognita che regala ogni movimento quando ci allontana da qualcosa e ci avvicina a qualcos’altro...». Parte del testo di una canzone? Per ora Niccolò Fabi non si è sbilanciato oltre. L’album uscirà per Universal Music e rappresenta il nono disco di inediti per il cantautore capitolino. L’ultimo disco risale al 2016, “Una somma di piccole cose”, premiato con la Targa Tenco come miglior album dell’anno.

Nel 2017, invece, Fabi aveva pubblicato la raccolta “Diventi Inventi 1997-2017”, con cui ha celebrato 20 anni di carriera. All’album era seguito un concerto speciale al Palalottomatica di Roma.

Il tour nei teatri di Niccolò Fabi

Sebbene non siano stati rivelati ulteriori dettagli su “Tradizione e tradimento”, nuovo album di Niccolò Fabi, il cantautore ha già annunciato che, in seguito alla pubblicazione del disco, prenderà il via un tour teatrale che toccherà le principali città italiane. Sono 18 le date confermate finora e non è escluso che se ne aggiungano altre. I biglietti per partecipare ai concerti nei teatri di Niccolò Fabi sono disponibili in prevendita sulla piattaforma TicketOne con prezzi che vanno dai 23 ai 36 euro, a seconda della location e del posto scelto. La data inaugurale di Ravenna del 1° dicembre, al momento risulta già sold out. Queste le date confermate finora del tour teatrale di Niccolò Fabi:

1 dicembre - Ravenna - Teatro Dante Alighieri (sold out)

2 dicembre - Milano - Teatro Degli Arcimboldi

8 dicembre - Pescara - Teatro Massimo

10 dicembre - Cosenza - Teatro Rendano

12 dicembre - Catania - Teatro Metropolitan

13 dicembre - Palermo - Teatro Golden

19 dicembre - Trento - Auditorium Santa Chiara

20 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale (sold out)

21 dicembre - Vicenza - Teatro Comunale

10 gennaio - Bologna - Teatro EuropAuditorium

11 gennaio - Firenze - Teatro Verdi

12 gennaio - Torino - Teatro Colosseo

13 gennaio - Genova - Teatro Politeama Genovese

19 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica

20 gennaio - Roma - Auditorium Parco della Musica

21 gennaio - Napoli - Teatro Augusteo

22 gennaio - Bari - Teatro Team

24 gennaio - Ancona - Teatro Le Muse

29 gennaio - Bergamo - Teatro Creberg

30 gennaio - Parma - Teatro Regio

Gli altri progetti di Niccolò Fabi

Nel frattempo, il cantautore è stato impegnato con alcuni progetti umanitari: ha realizzato in collaborazione con Repubblica la webserie “Cuamm - A casa loro”, sei reportage realizzati in Etiopia e ha inoltre annunciato la realizzazione con l'ex compagna Shirin Amini di un parco per i bambini del quartiere Tamburi di Taranto, cresciuti nell’area dell'ex Ilva.