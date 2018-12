Il concerto illustrato di Little Pier: lasciateci la fantasia

Torna in Lombardia LITTLE PIER - Lasciateci la fantasia, il concerto illustrato ideato dal cantautore Pier Cortese, uno spettacolo che raccoglie il repertorio di canzoni dedicate al mondo dell’infanzia tratte dall’album omonimo con quindici appuntamenti che coinvolgeranno i teatri e le sale cinematografiche di Milano e di numerose località della Brianza. Prodotto da Officine della Musica con la produzione esecutiva di Cimice, sostengono il progetto Fondazione Cariplo e BrianzAcque che ne garantiscono la partecipazione gratuita e la copertura dei costi. Gli eventi saranno ospitati dalle Sale della Comunità del circuito ACEC della diocesi di Milano.



LITTLE PIER è un mondo dedicato ai bambini dai 3 ai 99 anni. Lo spettacolo nasce dal disco Lasciateci la fantasia, pubblicato lo scorso anno, che ha visto l’artista romano collaborare con Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco. Canzoni inedite e grandi capolavori del passato, che coniugano il meglio del cantautorato con musica di qualità, testi semplici e poetici in grado di avvicinare i bambini a tematiche sensibili e fondamentali come il rispetto per il prossimo, per gli animali e per la natura. Non mancherà Come un gigante spazzolino, brano scritto con 250 bambini da tutta Italia con il progetto Il futuro scorre sulle note dell'acqua realizzato tra marzo e maggio 2018 da BrianzAcque. Una canzone dedicata all'uso consapevole e all'importanza dell'acqua. Le storie cantate da Little Pier riescono ad entrare in contatto con il mondo emotivo dei bambini, veicolando messaggi importanti con la leggerezza di linee melodiche semplici e un linguaggio fruibile anche ai più piccoli, con l’ambizione di stimolare fantasia e creatività e di offrire al giovane pubblico uno spunto per sviluppare numerose competenze, attivando processi riflessivi nei confronti di contenuti complessi e fondamentali, le capacità di concentrazione, ascolto e osservazione oltre che di empatia e relazione, attraverso il coinvolgimento diretto dei bambini all’interno dello spettacolo.



A rendere innovativo e unica nel suo genere questo incontro la formula del concerto illustrato: musica e parole saranno infatti accompagnati dall’illustratrice Pepita Matita, che, contemporaneamente all’esecuzione dei brani, darà vita ai personaggi delle canzoni attraverso disegni proiettati dal vivo durante lo show. Sul palco, insieme a Little Pier e alle illustrazioni di Pepita Matita, il musicista Walter Monzi della Carillon Accademia scuola di musica di Battipaglia direttore del Coro di bambini omonimo che, quando possibile, accompagna Little Pier dal vivo, oltre che nei suoi dischi. Cantautore, musicista e produttore romano, Pier Cortese ha all’attivo due album solisti pubblicati da Universal Music, “Contraddizioni” (2006) e “Nonostante tutto continuiamo a giocare a calcetto” (2009). A seguito di prestigiosi riconoscimenti (premio "Mia Martini", "Musicultura", "Giffoni Festival") esperimenti e incursioni tra musica e cucina ("Stelle e Padelle” - All Music - con Flavia Cercato ) e un'intensa attività live, stringe numerose collaborazioni tra cui Planet Funk, Simone Cristicchi, Mondo Marcio, Niccolò Fabi, Fabrizio Moro e Marco Mengoni.



Questo il calendario (in aggiornamento) del tour di LITTLE PIER nelle sale ACEC:



23.09 - ore 15.30 - Teatro San Luigi, Corsico

29.09 - ore 21.00 - Cinema Teatro Delfino, Milano

07.10 - ore 15.30 - Cinema Prealpi, Saronno

14.10 - ore 16.00 - Cineteatro "Padre Giacomo Martegani", Cairate

20.10 - ore 16.00 - Sala Argentia Cinema Teatro, Gorgonzola

21.10 - ore 16.00 - Cineteatro San Giovanni Bosco, Gessate

27.10 - ore 15.30 - Cinema Rondinella, Sesto San Giovanni

28.10 - ore 16.00 - Teatro San Paolo, Milano

04.11 - ore 16:30 - Cineteatro Sacro Cuore, Busto Garolfo

10.11 - ore 16.00 - Cinema Teatro Cristallo, Cesano Boscone

11.11 - ore 16.30 - Cinema Teatro Lux, Busto Arsizio

25.11 - ore 15.30 - Sala Gregorianum, Milano

02.12 - ore 17.00 - Sala della Comunità L'OASI, Locate Triulzi

09.12 - ore 16.00 - Cineteatro Edelweiss, Besana Brianza

16.12 - ore 16.00 - Centro Asteria, Milano