In attesa di scoprire “Andromeda”, brano che porterà in gara al Festival di Sanremo 2020, Elodie lancia a sorpresa “Mal di testa”, altra canzone tratta dal suo nuovo album. “Forse non te l’aspettavi”, svela la cantante sui social, “Ecco Mal di testa feat Fabri Fibra (prod. Neffa)”. Due nomi di spessore della musica italiana accompagnano Elodie per questo nuovo brano. Fabri Fibra collabora con l’artista, mentre Neffa si occupa della produzione per quest’ennesima anticipazione del disco “This is Elodie”. Il progetto discografico arriverà il 31 gennaio in formato digitale (la canzone “Andromeda”, che porterà a Sanremo 2020 sarà aggiunta successivamente) e in formato cd il 7 febbraio proprio durante la kermesse musicale.

Il Festival di Sanremo 2020 e i due live in programma ad aprile

Una scelta insolita per la cantate che sarà in gara tra i 24 Big del festival in programma dal 4 all’8 febbraio. Oltre ad “Andromeda”, Elodie canterà “Adesso tu” di Eros Ramazzotti insieme a Aeham Ahmad, pianista siriano 32enne tra gli ospiti dell’ultima edizione di X Factor. Il brano verrà eseguito il 6 febbraio nella serata delle cover e dei duetti. Dopo l’avventura al Festival di Sanremo, Elodie presenterà i suoi nuovi brani dal vivo in due appuntamenti davvero speciali. La cantante sarà in concerto con This is Elodie Live a Milano presso la Santeria Toscana il 16 aprile e a Roma al Teatro Centrale in programma il 18 aprile.

L’album “This is Elodie”: tracklist e collaborazioni

All’album “This is Elodie” hanno lavorato 17 produttori e 45 autori. “Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo THIS IS ELODIE, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco”, con queste parole l’artista ha raccontato lo sviluppo del suo terzo album. “This is Elodie” arriva dopo l’uscita di “Un’altra vita”, EP certificato disco d’oro e pubblicato nel 2016 e l’album “Tutta colpa mia” arrivato nel 2017. Questa la tracklist di “THIS IS ELODIE” con tutte le collaborazioni e i produttori presenti: