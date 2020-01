Sarà “Ti saprò aspettare” il nuovo singolo estratto da “Chiaramente Visibili dallo Spazio”, album di Biagio Antonacci pubblicato il 29 novembre scorso. Il secondo singolo arriva dopo “Ci siamo capiti male” che ha lanciato il nuovo progetto discografico del cantautore. Anche in questo caso testo e musica di “Ti saprò aspettare” sono stati scritti dallo stesso Antonacci. Si tratta di un’intesa ballad che offre uno sguardo sulle relazioni attraverso una lente d’osservazione profondamente umana e meravigliosamente imperfetta.

Questo il testo di “Ti saprò aspettare”:

Io sono qui

a scrivere di te

i denti tuoi belli addosso diventano una gabbia

e io ci sono dentro

più fragile del vetro

lontano dai miracoli fa freddo

e invece tu contraria regola

le tue vertigini un sintomo d'altezza

che non è misurabile

né in metri né in centimetri

è solo che sei alta e il cielo sfiori

Ti saprò aspettare

e ti aspetterò

ci sarà da fare

io ti aspetterò

Se sto con te sarà perchè ti va

con le mie dita adesso disegni sulla polvere

simboli di vita che leggi con fatica

il tempo non ti cambia ma ti spiega

Ti saprò aspettare

e ti aspetterò

ci sarà da fare

io ti aspetterò

La ragazza dai sogni sbiaditi e dai tristi cortei

è anche bello vederti danzare tra mille tabù

ti difendi ma dentro ti spegni e lo senti anche tu

più perdono più noia

permettiti la verità

non c'è ferita

se ti ho portata qui

E ti aspetterò

ci sarà da fare

io ti aspetterò.

Il tour di Biagio Antonacci al Teatro Carcano

Nel 2020 Biagio Antonacci si esibirà in un unico spazio, un teatro con spettacoli unici per il suo pubblico. L’idea di prendere "casa" al Teatro Carcano di Milano è stata annunciata sui social e vedrà l’artista in una dimensione intima con i più grandi successi della sua carriera spogliati di suoni e arrangiamenti, per suonarle così come sono nate. Saranno 10 concerti davvero unici in programma nei mesi di settembre e ottobre. Nel dettaglio gli spettacoli andranno in scena il 29 settembre, il 30 settembre, il 2 ottobre, il 3 ottobre, il 4 ottobre, il 6 ottobre, il 7 ottobre, il 9 ottobre, il 10 ottobre e l'11 ottobre. I biglietti sono disponibili online dalle 16.00 di venerdì 27 dicembre e nei punti vendita dalle 11.00 di venerdì 3 gennaio. Questi i prezzi per i biglietti:

Poltronissima: 79€

Platea: 69€

Balconata I Settore: 49€

Balconata II Settore: 39€

Oltre ad eseguire i suoi più grandi successi, la serie di date al Teatro Carcano di Milano sarà l’occasione per ascoltare dal vivo le canzoni dell’album “Chiaramente Visibili dallo Spazio” spogliate di suoni e arrangiamenti. Il progetto è composto da 12 tracce ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in versione fisica in CD e Vinile.