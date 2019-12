Dopo il tour negli stadi nell’estate 2019, Biagio Antonacci cambia radicalmente scenario e in vista dei suoi prossimi live opta per un unico spazio, un teatro con spettacoli unici per il suo pubblico. Con un messaggio sui social il cantautore ha annunciato la sua scelta: “Per il live di Chiaramente Visibili Dallo Spazio volevo qualcosa di speciale... è nata l'idea di prendere "casa" al Teatro Carcano di Milano dal 29 settembre 2020 per fare degli spettacoli unici, intimi... ci sarò io, da solo sul palco, insieme a voi e alle canzoni, quelle nuove e quelle di sempre, spogliate di suoni e arrangiamenti, per suonarle così come sono nate...Sarà nuovo, sarà bello...”. Già nelle interviste di presentazione del nuovo album, Biagio Antonacci aveva raccontato della sua voglia di uno spazio più intimo dove poter cantare le sue canzoni e stare a contatto con il pubblico. Nasce così l’idea di esibirsi al Teatro Carcano di Milano per 10 concerti davvero unici.

Le date e i biglietti per i concerti a Milano

Biagio Antonacci si esibirà nei mesi di settembre e ottobre, nel dettaglio i concerti andranno in scena il 29 settembre, il 30 settembre, il 2 ottobre, il 3 ottobre, il 4 ottobre, il 6 ottobre, il 7 ottobre, il 9 ottobre, il 10 ottobre e l'11 ottobre. I biglietti sono disponibili online dalle 16.00 di venerdì 27 dicembre e nei punti vendita dalle 11.00 di venerdì 3 gennaio. Questi i prezzi per i biglietti:

Poltronissima: 79€

Platea: 69€

Balconata I Settore: 49€

Balconata II Settore: 39€

Nei mesi precedenti ai live, uscirà anche un’app dedicata con le soluzioni di viaggio ottimali e tutte le informazioni disponibili per hotel, treni, parcheggi convenzionati, mezzi pubblici e taxi. Un aiuto in più per coloro che vorranno ascoltare Biagio Antonacci al Teatro Carcano di Milano.

Il nuovo album di Biagio Antonacci

I concerti saranno l’occasione per ascoltare dal vivo le nuove canzoni di Biagio Antonacci tratte dall’album “Chiaramente Visibili Dallo Spazio” oltre ovviamente ai grandi successi della sua carriera spogliate di suoni e arrangiamenti così come anticipato nel messaggio social pubblicato nei giorni scorsi. Il 29 novembre è uscito il nuovo album “Chiaramente Visibili Dallo Spazio” composto da 12 tracce e anticipato dal singolo “Ci siamo capiti male”. Questa la tracklist:

L'amore muore Ci siamo capiti male Beata te Per farti felice Parigi sei tu Ti saprò aspettare Averti Chiaramente visibili dallo spazio La vanità Non è così sbagliato dirsi ciao Tutto non ti posso raccontare Una brava persona

“Chiaramente Visibili Dallo Spazio” è prodotto da Biagio Antonacci, con Taketo Gohara e Placido Salamone. Tra i musicisti che hanno collaborato c’è anche Mauro Refosco, percussionista che ha lavorato con i Red Hot Chili Peppers, e Spencer Zahn. Presente anche l’orchestra EdoDea Ensemble. Nella copertina del nuovo album si vede Biagio impugnare la sua inseparabile chitarra lungo un vialetto. “Chiaramente Visibili Dallo Spazio” è disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in versione fisica in CD e Vinile. Si tratta del quindicesimo album dell’artista e arriva dopo il trionfale tour negli stadi in compagnia dell’amica e collega Laura Pausini.