Bon Iver torna in concerto in Italia: unica data a Milano

Dopo il sold out registrato lo scorso luglio al Castello Scaligero di Villafranca di Verona, Bon Iver annuncia una nuova e unica data in Italia. Il concerto si terrà il 9 novembre 2020 al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Un’imperdibile occasione per tutti i fan italiani che non vedono l’ora di poter ascoltare dal vivo le canzoni di “i,i”, ultimo album della creatura artistica di Justin Vernon uscito lo scorso 30 agosto.

Il ritorno di Bon Iver in Italia: tutte le info sul concerto a Milano

Buone notizie per i fan di Bon Iver che avevano visto l’Italia fuori dalle date europee di primavera annunciate a settembre. Il progetto musicale di Justin Vernon tornerà in Europa nell’autunno del 2020 e nella nuova leg di concerti appena annunciati c’è anche una tappa in Italia. L’appuntamento da segnare sul calendario è per lunedì 9 novembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 24 gennaio su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ecco i prezzi: tribuna A numerata: 51 euro + diritti di prevendita, tribuna gold numerata 46 euro + d.p., anello B 41 euro + d.p., anello C frontale 36 euro + d.p., anello C 31 euro + d.p., parterre in piedi 41 euro + d.p.. Durante il live milanese Bon Iver porterà in scena molte delle nuove canzoni contenute nel suo ultimo album “i,i”, pubblicato lo scorso 30 agosto per l’etichetta indipendente Jagjaguwar e candidato a tre Grammy Awards (due Bon Iver li ha già portati a casa nel 2012 grazie al secondo disco “Bon Iver, Bon Iver”). “i,i” è il quarto album in studio, «sembra il nostro lavoro più adulto, il più completo», dice Justin Vernon. «È come quando attraversi tutta una vita, quando il sole inizia a tramontare e allora inizi a guardare in prospettiva. […] Il titolo del disco può voler dire qualunque cosa rappresenti per voi o per me. È un disco sull’identità. Quanto sia importante o inutile essere se stessi, quanto in verità siamo tutti connessi».

La scaletta del tour di “i,i”

Il tour di presentazione di “i,i” ha preso il via in questo inizio 2020 dal continente asiatico. Durante i concerti già andati in scena in Corea del Sud, Thailandia, Singapore, Indonesia e Giappone, Bon Iver ha presentato al pubblico molti dei nuovi brani contenuti nel suo ultimo album, tra cui i singoli “Hey, Ma”, “U (Man Like)”, “Faith” e “Jelmore”. Negli show non possono comunque mancare i grandi successi di Bon Iver, canzoni come “Holocene”, “Perth”, “33 “GOD””, “Skinny Love” e molte altre. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita durante il concerto del 21 gennaio 2019 a Tokyo. Chissà se per lo show italiano verranno portati in scena gli stessi brani.