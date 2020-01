Nek in concerto a Catania: info e scaletta

Dopo aver suonato e cantato sui palchi europei e nei più importanti teatri della nostra penisola, Nek prosegue il tour di presentazione de “Il mio gioco preferito – parte prima” toccando la Sicilia. L’appuntamento è per il concerto di giovedì 16 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania, a cui seguirà una data anche a Palermo (18 gennaio). Ecco tutte le info per arrivare preparati al live catanese: gli orari, i biglietti e la probabile scaletta dello show.

Nek a Catania: tutte le info sul concerto

Ancora qualche data in calendario per non perdersi “Il mio gioco preferito – European tour” di Nek. Tra le prossime tappe del cantautore emiliano nei teatri italiani sono in programma show a Catania, Palermo, Napoli, Lecce e Bari. Concentrandoci sull’imminente concerto catanese, ecco qualche info utile. Il live andrà in scena nella serata di giovedì 16 gennaio al Teatro Metropolitan di Catania (Via Sant'Euplio 21). I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base alla posizione e tipologia del posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): poltronissima 60 euro, poltrona 48 euro, distinti 35 euro. L’orario d’inizio del concerto di Nek è fissato per le 21:00.

La possibile scaletta del concerto

Le hit di oltre venticinque anni di carriera si alterneranno alle nuove canzoni di Nek. Ecco cosa dovete aspettarvi dai concerti in calendario per l’attuale tour nei teatri del cantautore emiliano. Dallo scorso novembre, Nek è impegnato nella presentazione live al pubblico del suo nuovo album di inediti intitolato “Il mio gioco preferito – parte prima”. Il disco è uscito il 10 maggio 2019 per Warner Music Italy, prodotto e arrangiato dallo stesso Nek insieme a Luca Chiaravalli e Gianluigi Fazio. Un progetto discografico che sarà presto completato con la seconda parte, attualmente in lavorazione. La scaletta seguita durante i concerti de “Il mio gioco preferito tour” è ovviamente composta da molte canzoni presenti nell’ultimo album, tra cui il singolo che ha anticipato il disco, “La storia del mondo”, così come altri brani: “Mi farò trovare pronto”, “Alza la radio”, “Cosa ci ha fatto l’amore”, “Musica sotto le bombe”. Non mancherà comunque lo spazio per portare in scena i precedenti grandi successi di Nek, tantissime canzoni indimenticabili come “Laura non c’è”, “Se una regola c’è”, “Sei solo tu”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”. Di seguito ripotiamo la scaletta seguita durante i precedenti show de “Il mio gioco preferito – European tour”; ricordiamo che i brani presentati a Catania potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.