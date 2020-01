Selena Gomez, è uscito il nuovo album Rare

Selena Gomez pubblica “Rare”, il terzo album in carriera anticipato dai singoli “Lose You to Love Me” e “Look at Her Now”

Dal 10 gennaio è disponibile in streaming, in digitale e nei negozi “Rare”, il nuovo album di Selena Gomez. Il terzo progetto discografico della cantautrice statunitense arriva a quasi quattro anni di distanza dal grande successo di “Revival” ed è stato anticipato ufficialmente dai singoli “Lose You to Love Me” e “Look at Her Now”. Negli ultimi mesi però è stato possibile ascoltare anche i brani “Bad Liar”, “Fetish”, “Wolves” (in collaborazione con il Dj Marshmello), “Flawless” e “Back to You”. Questi ultimi fanno parte della versione deluxe dell’album, mentre il vinile, in vendita dal 21 febbraio, avrà una traccia bonus mai rilasciata ma già nota “Feel Me”. La versione standard di “Rare” è composta da undici brani inediti, mentre gli ospiti presenti sono il rapper statunitense Ricardo Valdez Valentine, in arte 6LACK, e il collega Kid Cudi.

La tracklist di “Rare”

Questa la tracklist di “Rare” nella versione standard, deluxe e vinile:

Rare Dance Again Look At Her Now Lose You to Love Me Ring Vulnerable People You Know Let Me Get Me Crowded Room (con 6LACK) Kinda Crazy Fun Cut You Off A Sweeter Place (feat. Kid Cudi) Presenti nella versione deluxe Bad Liar Fetish (feat. Gucci Mane) It Ain’t Me (con Kygo) Back to You Wolves (con Marshmello) Traccia bonus presente nel vinile: Feel Me

"È la musica più onesta che io abbia mai fatto e non vedo l'ora che voi ascoltiate il ​​mio cuore", ha dichiarato Selena Gomez. L’album arriva dopo il grande successo del singolo “Lose You to love me” che ha permesso all’artista di raggiungere simultaneamente la vetta delle classifiche di Rolling Stone Usa e di Billboard Usa. In pochi giorni ha ottenuto 87 milioni di stream, conquistando il primo posto della classifica Globale di Spotify, la numero uno di Apple Music e di iTunes America.

L’amicizia con Taylor Swift

Durante la presentazione dell’album, Selena Gomez ha raccontato come il progetto sia arrivato dopo un lungo periodo di crisi dovuto alla sua rottura con Justin Bieber e ha rivelato di seguire una terapia da sei anni: «Ho capito che c’era una maniera per venirne fuori, con l’aiuto delle persone di cui mi fidavo. Ho ricevuto la giusta “medicazione” e ora la mia vita è completamente cambiata». Un grande aiuto è arrivato da Taylor Swift conosciuta quando le due ragazze frequentavano i Jonas Brothers: «Abbiamo legato subito. Ho capito che era lei la “donna per me”. Tra noi c’è sempre stata una sorta di sorellanza e non lo dico così, per dire. Ho capito, fin dal primo momento in cui l’ho incontrata, che l’avrei sempre avuta al mio fianco. Ho la capacità di perdonare le persone che mi hanno fatto del male. Ma non so se sarei capace di perdonare qualcuno che ha fatto del male a lei. Abbiamo passato un periodo orrendo nello stesso momento. Mi ha insegnato molto su come mi sarei dovuta fare trattare, quando ero molto giovane. Mi ha aiutato quando stavo male».