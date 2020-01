Gigi D'Alessio in tour: le date e le canzoni a richiesta

Un 2020 ricco di live per Gigi D’Alessio che ha annunciato la prima parte del suo tour “NOI DUE TOUR 2020 – A gentile richiesta” in programma da marzo. Uno spettacolo innovativo con il pubblico coinvolto totalmente nella costruzione del concerto e della scaletta, infatti saranno proprio gli spettatori a decidere quali canzoni far eseguire a Gigi D’Alessio e al suo gruppo. Ovviamente potranno scegliere tra i brani dell’ultimo album e i grandi successi della sua carriera. L’artista ha già comunicato le prime date nei teatri, mentre i biglietti saranno disponibili per il fan club a partire da giovedì 9 gennaio, mentre la prevendita generale prenderà il via venerdì 10. Questo il messaggio di Gigi D’Alessio per presentare il suo nuovo tour: “Saranno dei concerti unici, ognuno diverso dall’altro, che faremo insieme in tutto e per tutto: cantando, emozionandoci e scegliendo insieme i brani della scaletta”.

Il tour “Noi due” e il successo con Nino D’Angelo

Il cantautore sarà accompagnato dalla sua inseparabile band, composta da Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Queste le date del tour:

17/03 BRESCIA - Teatro Dis_Play

18/03 BOLOGNA - Teatro Europauditorium

21/03 MONTECATINI - Teatro Verdi

29/03 CREMONA - Teatro Ponchielli

01/04 PARMA - Teatro Regio

03/04 VARESE - Teatro Openjobmetis

07/04 TORINO - Teatro Colosseo

18/04 BARI - Teatro Team

22/04 CROTONE - Pala Milione

24/04 CATANIA - Teatro Metropolitan

27/04 FIRENZE - Teatro Verdi

Nel frattempo Gigi D’Alessio è impegnato con le date italiane del tour “Figli di un re minore”, spettacolo organizzato con Nino D’Angelo. I due cantautori si esibiranno il 20 gennaio al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma. A settembre si sposteranno all’estero con tre date già ufficializzate:

11/9 ZURIGO, Hallenstadion

12/9 SINDELFINGEN, Glaspalast

13/9 DUSSELDORF, Mitsubishi Electric HALL

L’album e i duetti presenti

Il 18 ottobre è uscito l’album “Noi due”, l’ultimo progetto discografico di Gigi D’Alessio. Un nuovo inizio per il cantautore che ha duettato con Fiorella Mannoia, Emis Killa, Gué Pequeno, Giusy Ferreri e Luchè. Tra i brani presenti anche “L’ammore”, brano con Fiorella Mannoia e una versione rinnovata del brano “Non dirgli mai”, presentato per la prima volta al Festival di Sanremo del 2000. Nell’album sono stati festeggiati i 20 anni dall’uscita della canzone con una versione sinfonica riarrangiata dal M° Adriano Pennino che insieme a Gigi ha curato la produzione artistica dell’album. La canzone viene eseguita dalla London Symphony Orchestra. Questa la tracklist dell’album “Noi due”: