Coachella 2020: tutti gli artisti nella lineup del festival

Tra i festival musicali più famosi in tutto il mondo un posto d’onore va sicuramente al Coachella, che ha inaugurato il 2020 annunciando la lineup completa della prossima edizione. Due interi weekend di musica a Indio, in California: da venerdì 10 a domenica 12 aprile e da venerdì 17 a domenica 19 aprile. Tra gli artisti headliner del Coachella Valley Music and Arts Festival 2020 ci saranno i rapper Frank Ocean e Travis Scott, oltre alla reunion di una storica band statunitense: i Rage Against The Machine.

Coachella Valley Music and Arts Festival 2020: gli artisti in lineup

Un’edizione 2020 capitanata dai grandi nomi del rap contemporaneo: Travis Scott sarà l’headliner delle giornate di sabato 11 e 18 aprile, mentre Frank Ocean sarà il nome di punta di domenica 12 e 19 aprile. A chiudere il primo giorno del Coachella, nella serata di venerdì 10 aprile (per poi tornare sul palco esattamente una settimana dopo, il 17), saranno i Rage Against The Machine. La storica band crossover tornerà insieme ad esibirsi nella formazione originale con Zack De La Rocha, Tom Morello, Tim Commerford e Brad Wilk. Una reunion con cinque date negli Stati Uniti a nove anni di distanza dall’ultimo concerto (30 luglio 2011 al Los Angeles Memorial Coliseum); prima della doppia esibizione al Coachella Festival, i Rage Against The Machine faranno tappa il 26 marzo 2020 a El Paso, il 28 marzo a Las Cruces e il 30 marzo a Phoenix. Ricordiamo che la band è stata protagonista sul palco del Coachella anche per la prima edizione del festival nel 1999. Tra i tanti altri artisti che prenderanno parte ai due weekend di musica a Indio troviamo moltissimi nomi interessanti e capaci di soddisfare gli amanti di ogni genere musicale: da Calvin Harris a Thom Yorke, da Lana Del Rey ai Disclosure e poi ancora Run The Jewels, 21 Savage, Brockhampton, Lewis Capaldi, Charli XCX, Hot Chip, Caribou, Dixon, Lil Uzi Vert, FKA Twigs, Fatboy Slim e molti altri. I biglietti sono già andati sold out, ma è possibile iscriversi alla waitlist sul sito ufficiale del Coachella.

“Coachella: 20 years in the desert”, il documentario per il ventennale

Coachella Valley Music and Arts Festival festeggerà i vent’anni di attività pubblicando su YouTube Originals un documentario ricco di performance live. Il lungometraggio, in uscita il 31 marzo 2020, è stato prodotto e diretto da Chris Perkel. “Coachella: 20 years in the desert” racchiuderà alcune tra le esibizioni andate in scena negli Empire Polo Club di Indio, in California, dal 1999 ad oggi. Tra gli artisti che potremo rivedere sullo schermo ci saranno i Radiohead, Björk, Billie Eilish, Madonna, Daft Punk, Kanye West, LCD Soundsystem, Pixies, The White Stripes, Beck e tanti altri. Gli spezzoni delle performance saranno intervallati da interviste e filmati esclusivi che hanno fatto la storia del festival. Lo streaming di “Coachella: 20 years in the desert” sarà gratuito, un vero tuffo nella magica atmosfera che solo la musica live è in grado di creare.