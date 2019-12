2020: quindici canzoni per un capodanno perfetto

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Se scegliete di aspettare il 2020 con amici, a casa vostra o ospiti di casa altrui, ci sono due elementi imprescindibili oltre ad almeno un orologio che spacca il secondo: i calici per il brindisi e la musica. Indipendentemente dal fatto che sciaboliate un Franciacorta di Cavalleri, una bollicina dell'Oltrepo Pavese di Agnes o un Metodo Classico Rosé Millesimato di Lini910, se vi propongono flute o la coppa karga come quella per i gelati siete autorizzati a bere a canno o andare nel primo bar che trovate aperto e festeggiare a birra con avventori sconosciuti. Se la musica è solo Anni '60 o Reggaeton stesso ragionamento. E' ovvio che un po' di cori vanno fatti ma qualcuno deve assumersi la responsabilità di un po' di brani di carattere che rendano quei momenti, quella sera figli di una colonna sonora speciale. Qui vi faccio le mie proposte per l'ora selvaggia nella notte più attesa dell'anno (dopo quelle calcistiche quando in campo va la squadra per cui si tifa, nel mio caso la Sampdoria).



RENZO RUBINO - POP

Una canzone ribelle, nata in un periodo in cui il suo rapporto con la discografia si muoveva su un filo sottile. E così lui, che è intelligente, raffinato e ironico, sì è posto un dilemma antico: cosa è sto Pop? Avrà trovato la risposta? Glielo chiedo al prossimo incontro.



JOVANOTTI - LA BELLA VITA

Perchè contiene una allegria magica. Perché racconta il cuore pieno e di quanto un'ora posso essere contenuta tra due infiniti. Ma soprattutto in questa notte, che è notte di desideri, bisogna cullarne uno che ci porti molto lontano.



SYD VICIOUS - MY WAY

E' un mio classico. Perché nessuno è mai riuscito a essere così iconoclasta con un brano di popolarità mondiale. Immaginatevi l'ex Sex Pistols che salta sul palco e urla più che cantare. Fatelo anche voi mentre la ascoltate. E se qualcuno vi guarda male...il triste è lui.



BRUNORI SAS - PER DUE COME NOI

Struggente, delicata ma soprattutto vera: racconta la bellezza di un legame duraturo e trasparente, delle dinamiche psicologiche, a volte un po' insane, che emergono in una relazione che ha attraversato un po' di vita. Nella sera dei consuntivi canta la difficoltà e la gioia di tenere in piedi le cose che contano.



FULMINACCI - SAN GIOVANNI

Una sera esce, in questa piazza che frequenta, e non trova più la sua Twingo. Capito? Un Twingo non un Suv. E lui, sciolto il magone, ci ha fatto una canzone. Ma, come mi ha detto, è tra le più fiabesche mai scritto. E allora il capodanno non è il momento delle fiabe? Fatela partire.



MARGHERITA VICARIO - PER UN BACIO

Una cena...con una persona che è viva solo perché la hanno fatta nascere. Un gioco di pochi silenzi e tante domande...cosa vuoi cosa cerchi chi sei. Il finale sembra quasi uno scioglilingua che esalta la vocalità di Margherita



CALCUTTA E GIORGIO POI - LA MUSICA ITALIANA

Amore al primo ascolto. Credo di avere contribuito notevolmente alla crescita delle visualizzazioni su youtube. Già l'incipit: la musica modale non è la musica alla moda...ma poi la musica italiana è ancora alla moda? Direi di sì. Finisce con "dalla stanza accanto è tutto più bello". Ricordatelo se il deejay improvvisato è triste.



WILLIE PEYOTE - LA TUA FUTURA EX MOGLIE

Provate a pensare che andate alla festa di fine anno a casa di un amico da single, ne uscite affascinati e il primo gennaio siete innamorati persi. Qualche tempo dopo tutti al matrimonio e qualche anno dopo sarete allo solita festa di nuovo single. E in qualche angolo di mondo ci sarà una ex moglie. Invito a riflettere.



ERMAL META - A PARTE TE

Il pianoforte è quasi timido all'inizio ma quando Ermal parla di appuntamenti col destino, di un orizzonte di carta e una stanza con troppi ricordi allora sì che è una vera lezione d'amore subita. E ci sarà sempre qualcuno nella tasca a destro in altro. E magari proprio in questa serata sarebbero abbattuti da un sorriso inaspettato.



DANTI CON NINA ZILLI E J-AX - TU E D'IO

Con Nina ne abbiamo parlato...la sua entrata in questa canzone ne fa uno degli incipit musicali più belli del 2020. E' una canzone d’amore che spiega come è possibile trovare nel partner tutto quello che serve per essere felici: non è il sogno di tutti? E non solo il 31 dicembre.



MARCO LIGABUE - OGNI PICCOLA PAZZIA

C'è la gente che passa a fianco a un amore e una situazione dove alzare la fiamma non è facile. Marco Ligabue ha una scrittura profonda, senza andare troppo indietro credo che in Italia pochi siano riusciti a leggere l'anima come lui. Quanto è apprezzato il suo cantare lo confermano le centinaia di concerti che ha fatto in una stagione dove è difficilissimo allestire un tour. E in questo c'è la complicità di un altro amico Alessio Pibe Lini, da sempre il suo angelo custode. Ascoltate questo brano il 31 dicembre...Tanto il futuro nessuno lo sa, giochiamoci tutto ogni piccola pazzia ci fa andare più lontano.



OMAR PEDRINI - COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI

Con lui la notte ci porta sempre lontano e ci fa fuggire sulle astronavi come non ci fosse un domani. Il rock in Italia non sarebbe lo stesso senza questo artista bresciano dal cuore immenso anche quando zoppica...solo con lui possiamo sognare un futuro dove tutti saremo uguali. Pensateci mentre brindate.



ULTIMO - RONDINI AL GUINZAGLIO

Negli ultimi anni pochi hanno dimostrato una capacità di scrittura come questo giovane artista romano che poco più che ventenne l'anno prossimo se ne va a fare il tour negli stadi. In questo brano di melanconia infinita ci sono immagini degne del Pasquale Panella più estremo. Insomma arriva il 2020 e portami con te...portami al sicuro...portani dove preferisci.



VALENTINA TIOLI - THE BEST OF MY LOVE

Con un recentissimo lavoro ha dissacrato il natale con una serie di canzoni completamente stravolte. Qui la ascoltiamo in questo vivace, intenso, profondo inedito. Lei è una delle più illustri figlie di X Factor e per il 2020 invita ha mettere in gioco il meglio del nostro amore.



FLAVIO OREGLIO - 31 DICEMBRE

Per me il brano simbolo di questo signore (apparentemente) un po' burbero è La Stella del Moulin Rouge ma stavolta ne scelgo un altro. Il solo di questa mia tracklist a tema botti e trombette e brindisi allo scoccar della mezzanotte. E' un pezzo caustico, un po' crudele ma vero. Ho il volto dark del capodanno. Ascoltatelo alle 23.55. E a tutti BUON 2020!