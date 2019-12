Simple Minds in tour in Italia: date e biglietti

Per celebrare i 40 anni di carriera, i Simple Minds hanno annunciato quattro concerti in Italia nel 2020. Il gruppo andrà in scena in tutto il mondo per celebrare questo importante anniversario e si esibirà anche nelle città di Pistoia, Roma, Taormina e Verona. Queste le date in calendario:

11 luglio - Piazza Duomo (Pistoia) per il Pistoia Blues

15 luglio - Cavea Auditorium Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest

18 luglio - Teatro Antico di Taormina

4 agosto - Arena di Verona

I biglietti per i concerti dei Simple Minds in Italia

Due festival e due location suggestive per festeggiare i 40 anni di carriera dei Simple Minds. Sono 30 gli album all’attivo e oltre 60 milioni le copie vendute in tutto il mondo per un gruppo che ha cambiato la musica negli anni 80. I biglietti per le quattro date dei Simple Minds in Italia saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 11 dicembre. A seguire, i biglietti saranno disponibili in prevendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di giovedì 12 dicembre. Questi i prezzi per ogni data:

Concerto in Piazza Duomo per il Pistoia Blues (11 luglio 2020)

Poltronissima – € 65,00 + diritti di prevendita

Tribuna Gold – € 65,00 + diritti di prevendita

Platea 1° settore – € 55,00 + diritti di prevendita

Platea 2° settore – € 50,00 + diritti di prevendita

Platea 3° settore – € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna – € 35,00 + diritti di prevendita

Concerto al Parco della Musica di Roma per il Roma Summer Fest (15 luglio 2020)

Parterre – € 50,00 + diritti di prevendita

Parterre laterale – € 44,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale – € 40,00 + diritti di prevendita

Tribuna mediana – € 36,00 + diritti di prevendita

Tribuna laterale – € 32,00 + diritti di prevendita

Tribuna alta – € 28,00 + diritti di prevendita

Concerto al Teatro Antico di Taormina (18 luglio 2020)

Platea numerata – € 70,00 + diritti di prevendita

Tribuna numerata – € 60,00 + diritti di prevendita

Cavea numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Cavea non numerata – € 30,00 + diritti di prevendita

Concerto all’Arena di Verona (4 agosto 2020)

Poltronissima Gold numerata – € 80,00 + diritti di prevendita

Poltronissima numerata – € 65,00 + diritti di prevendita

Poltrona numerata – € 55,00 + diritti di prevendita

Gradinata numerata – € 45,00 + diritti di prevendita

Tribuna 2° livello non numerata – € 30,00 + diritti di prevendita

La carriera

Nati alla fine degli anni 70, la formazione attuale dei Simple Minds vede la presenza di Jim Kerr, Charlie Burchill, Mel Gaynor, Andy Gillespie e Ged Grimes. Di origine scozzese hanno scelto il nome “Simple Minds” da un verso della canzone “The Jean Genie” di David Bowie. In carriera hanno conquistato il primo posto in classifica nel Regno Unito: Sparkle In The Rain (1984), Once Upon A Time (1985), Street Fighting Years (1989), Live In The City Of Light (1987) e Glittering Prize 81/92 (1992).