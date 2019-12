Achille Lauro ha grandi progetti per festeggiare i suoi 30 anni. Il cantautore, nato l’11 luglio 1990, festeggerà nel 2020 in concerto con un grande evento al Palazzo dello Sport di Roma. “30 anni di Roma” è il titolo dello spettacolo in programma il 30 ottobre 2020 e i biglietti saranno disponibili in prevendita da lunedì 9 dicembre alle ore 11.00 su ticketone.it e da lunedì 16 dicembre alle ore 11.00 nei punti vendita abituali. Il concerto di Roma sarà un viaggio nel tempo che vuole unire presente e passato in un'interpretazione nuova che guarda al futuro.

Il singolo “1990”

L’annuncio dell’evento arriva dopo l’uscita del singolo “1990” e a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione dell’album “1969”, segnale della straordinaria vena creativa di Achille Lauro. Il brano “1990” è stato scritto da Achille Lauro, prodotto dallo stesso con Boss Doms e Gow Tribe e si ispira a La Bouche. Si tratta del primo capitolo di una nuova serie di brani che reinterpretano il decennio degli anni Novanta. Anche il video, così come la copertina del singolo, ricorda gli anni Novanta. In particolare ci sono stereotipi e icone come Michael Jackson e le copertine di Playboy. La direzione artistica del video è curata da Achille Lauro e Nicolò Cerioni, prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, con la regia di Fabio Breccia. Per annunciare il suo progetto, Achille Lauro ha dichiarato «Sono nato nel ’90. Ricordo che da bambino, e poi da adolescente, la musica che ascoltavo creava emozioni talmente forti da diventare oggi un ricordo a tratti malinconico. Erano gli anni delle boy band, la musica dance anni ‘90 dominava i dancefloor di tutto il mondo, con quel suo sound inconfondibile e quel suo spirito libero ed euforico, emblema di una giovinezza spensierata. Erano gli anni in cui sono comparsi i Daft Punk, Corona, gli Eiffel 65 e Gigi D’Agostino solo per citarne alcuni. Alla fine del 2017, dopo aver scritto “Rolls Royce” e quasi l’intero album “1969”, i ricordi d’infanzia e della mia adolescenza mi hanno portato alla mente le sonorità anni ‘90 e la musica dance».

“30 anni di Roma” chiude un anno magico

L’annuncio di “30 anni di Roma” chiude in bellezza un 2019 indimenticabile per Achille Lauro. Dopo lo straordinario successo del brano “Rolls Royce”, presentata durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, Achille Lauro ha pubblicato i singoli “1969” e “C’est la vie”. “1969” è anche la title track del disco del rapper, uscito il 12 aprile per l’etichetta Sony Music. Il titolo fa riferimento agli eventi simbolici più rivoluzionari del Novecento, tra cui il Rooftop Concert dei Beatles, l’arresto di Jim Morrison per atti osceni in luogo pubblico, il primo impianto di cuore artificiale, il matrimonio tra Yoko Ono e John Lennon, il primo allunaggio, il festival di Woodstock, l’uscita di “Satyricon” di Fellini, “Easy Rider”, l’album “Led Zeppelin II” e il millesimo gol di Pelé. Per supportare l’album, Achille Lauro è stato in tour per gran parte del 2019 con la leg estiva del Rolls Royce Tour 2019 che si è concluso ad ottobre.