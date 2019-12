Pixies: due concerti in Italia nell'estate 2020

Due nuove imperdibili occasioni per tutti i fan dei Pixies: dopo i sold out dello scorso ottobre a Bologna e Torino, Black Francis e la sua band torneranno in concerto in Italia nell’estate del 2020. Gli appuntamenti per l’anno nuovo sono per l’8 luglio all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in occasione del Roma Summer Fest, e il 29 agosto al SEI - Sud Est Indipendente di Lecce.

Pixies: info e biglietti per i concerti del 2020 in Italia

Tra le leggende della musica rock, i Pixies torneranno a far cantare il pubblico italiano con due show da non perdere nell’estate del 2020. È passato solo qualche mese dagli ultimi concerti tenuti dalla band statunitense nel nostro Paese (tutto esaurito a Bologna e Torino lo scorso ottobre), ma lo spettacolo non è di certo finito. Black Francis e la formazione al completo torneranno protagonisti sui palchi dei festival estivi per suonare live i grandi classici della loro carriera e le canzoni del loro nuovo album “Beneath The Eyrie”, pubblicato lo scorso 13 settembre su BMG/Infectious. Gli appuntamenti sono per il prossimo 8 luglio in occasione del Roma Summer Fest, nel cuore musicale capitolino alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, per poi tornare sul finire della bella stagione, il 29 agosto in Piazza Libertini a Lecce per il SEI - Sud Est Indipendente, tra le rassegne più audaci nell’agenda musicale di tutto il sud Italia. I biglietti per entrambe le date sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 12:00 di venerdì 6 dicembre, online e nei punti vendita autorizzati del circuito TicketOne (anche Vivaticket per il live in programma a Lecce). I prezzi variano in base al settore scelto e sono i seguenti:

8 luglio 2020: Roma, Auditorium Parco della Musica / Roma Summer Fest

Parterre 35 euro + diritti di prevendita

Tribuna centrale 40 euro + d.p.

Tribuna Mediana 30,50 euro + d.p.

Tribuna Laterale 30,50€ + d.p.

Tribunetta 25€ + d.p.

29 agosto 2020: Lecce, Piazza Libertini / SEI – Sud Est Indipendente

Parterre 35 euro + d.p.

Pixies: special guest dei Pearl Jam in concerto a Imola

Oltre alle due date estive sopra annunciate, nel 2020 i Pixies si esibiranno in Italia anche come special guest del concerto dei Pearl Jam all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: il giorno da segnare sul calendario è domenica 5 luglio. Le prevendite generali per questo show verranno aperte alle ore 11:00 di sabato 7 dicembre su circuito TicketOne e Ticketmaster, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Si tratta dell’unico concerto italiano nel tour europeo 2020 della band di Eddie Vedder, in partenza il 23 giugno da Francoforte, che farà poi tappa in altre città del vecchio continente con tredici live in calendario fino al mese di luglio. Durante questa tranche di date, nell’estate 2020 i Pearl Jam saliranno sul palco di alcuni dei più celebri e importanti festival mondiali, tra cui il Lollapalooza a Stoccolma (27 giugno) e a Parigi (19 luglio), il Rock Werchter Festival in Belgio (2 luglio) e il BST Hyde Park a Londra (10 luglio).