Pixies, il nuovo album è “Beneath the Eyrie”

Una leggenda del rock alternative è tornata in pista. Il terzo disco post-reunion dei Pixies (nonché il terzo con Paz Lenchantin al basso al post di Kim Deal) si intitola “Beneath the Eyrie” ed è arrivato nei negozi fisici e virtuali il 13 settembre per BMG/Infectious. Prodotto da Tom Dalgety e preceduto dai singoli “On Graveyard Hill” e “Catfish Kate”, l’album è stato registrato ai Dreamland Recording Studios, una chiesa sconsacrata nell’Upstate New York. La band è stata influenzata pesantemente dall’atmosfera gotica del luogo nel processo creativo dell’album, che di queste reminiscenze dark ha venato la cifra rock che è stata sempre il suo marchio di fabbrica. Di seguito la tracklist dell’album, che si compone di 12 brani cui si aggiungono le nove demo inserite nel secondo vinile della deluxe edition:

In The Arms of Mrs. Mark of Cain On Graveyard Hill Catfish Kate This Is My Love Ready For Love Silver Bullet Long Rider Los Surfers Muertos St. Nazaire Bird of Prey Daniel Boone Death Horizon

Demo tracks

The Good Works of Cyrus Please Don’t Go Chapel Hill Caught in a Dream Mal de Mer Hey, Debussy Under the Marigold How I Learned to Earn Rewards I Just Can’t Break It toYou

Due tappe in Italia

Intanto sta per partite il tour mondiale per promuovere l’album, tour che farà tappa anche in Italia nelle prossime settimane. Sabato 12 ottobre l’OGR di Torino è già sold out per lo sbarco di Frank Black e soci, mentre restano ancora dei tagliandi per la data del giorno precedente, l’11 ottobre, al PalaDozza di Bologna: biglietti esauriti in Gradinata alta non numerata, ancora disponibili invece per la Gradinata Azzarita e Gradinata Graziano sul circuito TicketOne a 34,50 euro. Queste tutte le date europee del tour dei Pixies:

Venerdì 20 settembre – Londra, Alexandra Palace

Sabato 21 settembre – Newcastle, O2 Academy

Domenica 22 settembre – Glasgow, O2 Academy

Lunedì 23 settembre – Edimburgo, Usher Hall

Mercoledì 25 settembre – Belfast, Ulster Hall

Giovedì 26 settembre – Dublino, Olympia Theatre

Domenica 29 settembre – Oslo, Sentrum Scene

Lunedì 30 settembre – Stoccolma, Circkus

Martedì 1 ottobre – Copenaghen, KB Hallen

Giovedì 3 ottobre – Utrecht, Tivoli Vredenburg

Venerdì 4 ottobre – Tilburg, 013

Sabato 5 ottobre – Berlino, Columbiahalle

Lunedì 7 ottobre – Colonia, Palladium

Martedì 8 ottobre – Praga, Forum Karlin

Mercoledì 9 ottobre – Vienna, Gasometer

Venerdì 11 ottobre – Bologna, PalaDozza

Sabato 12 ottobre – Torino, OGR

Domenica 13 ottobre – Zurigo, X-Tra

Martedì 15 ottobre – Monaco di Baviera, TonHalle

Mercoledì 16 ottobre – Bruxelles, Forest National

Giovedì 17 ottobre – Lussemburgo, Luxexpo

Sabato 19 ottobre – Parigi, L’Olympia

Domenica 20 ottobre – Lione, Le Radiant

Lunedì 21 ottobre – Rennes, Le Liberte

Mercoledì 23 ottobre – Barcellona, Sant Jord Club

Giovedì 24 ottobre – Madrid, La Riviera

Venerdì 25 ottobre – Lisbona, Campo Pequeno

Sabato 26 ottobre – La Coruna, Coliseum de Coruna

Un successo fulminante, la lunga pausa, il ritorno

I Pixies nascono nel 1985 a Boston dall’incontro tra i due chitarristi Frank Black (nome d’arte di Charles Michael Kitridge Thompson) e Joey Santiago, cui dopo qualche settimana si unisce la bassista Kim Deal. “Come On Pilgrim”, disco d’esordio del 1987, li mette sulla mappa del rock, ma è con “Surfer Rosa” dell’anno successivo che esplodono come fenomeno mondiale, trascinata dal clamoroso successo del singolo “Where Is My Mind?”. La loro attività va avanti fino al 1993 con altri tre album, poi Frank Black decide di sciogliere il gruppo. La band torna insieme nel 2004 per un tour mondiale e resta in una sorta di limbo fino al 2013, quando Kim Deal annuncia di voler lasciare una volta per tutte il gruppo, proprio alla vigila della registrazione del primo disco dopo oltre vent’anni, “Indy Cindy”, che esce nel 2014. Nel 2016 il bis con “Head Carrier”, ultima uscita prima dell’attuale “Beneath the Eyrie”.