Colapesce, un concerto di Natale tra i Sassi di Matera

Lorenzo Urciullo in arte Colapesce ha annunciato uno speciale concerto di Natale in solo il 22 dicembre alla Casa Cava di Matera, un teatro e centro congressi ricavato all’interno dei celeberrimi Sassi. Sarà uno degli atti conclusivi della stagione di Matera Capitale Europea della Cultura, evento che lo vedrà da solo sul palco, di fronte a un numero selezionatissimo di fan (capienza limitata a 140 posti), alle prese con il suo repertorio e qualche sorpresa in tema con il Natale (festività che fin dai tempi degli Albanopower ritorna nelle canzoni di Colapesce). I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone al prezzo di 25 euro. Orario di inizio previsto per le 21.30.

Non è la prima volta che Colapesce sorprende il suo pubblico in location molto particolari: all’Ortigia Sound System di Siracusa si esibì in mare aperto su un peschereccio.

Anche Manuel Agnelli a Matera

Un paio di giorni prima di Colapesce toccherà invece a Manuel Agnelli scendere tra i Sassi di Matera. Il leader degli Afterhours, infatti, è stato scelto come coordinatore artistico di "Open Future, Together!", un programma che sarà presentato nei prossimi giorni e che caratterizzerà la cerimonia di chiusura di Matera Capitale europea della Cultura, fissata per il prossimo 20 dicembre. Agnelli, secondo quanto reso noto dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, «insieme a uno dei suoi storici compagni di viaggio, il violinista e compositore Rodrigo D'Erasmo, è stato nei giorni scorsi a Matera per realizzare il trailer di lancio di “Open Future, Together!”, coprodotto dalla Fondazione Matera Basilicata 2019 e da Intesa Sanpaolo, Gold Partner di Matera 2019. Il breve filmato, realizzato da Indiana Production e da Pulse Films, con la regia di Giorgio Testi, racconterà il 2019 celebrando Matera attraverso i volti e le storie di chi ci è passato». Le musiche originali del video sono di Rodrigo D'Erasmo.

Colapesce, alla soglia del primo decennio di carriera