Colapesce & Mace, fuori il singolo "Immaginario"

«Nessun nuovo singolo, nessuna nuova direzione, nessun nuovo disco. Giusto la voglia di fare canzoni insieme a qualche amico e uscire un po’ dalla mia comfort zone. “Immaginario” è venuta fuori così, in maniera molto spontanea». Con un messaggio sui suoi canali social, Colapesce ha annunciato l’uscita di una nuova canzone, “Immaginario”, disponibile da venerdì 27 settembre su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano nasce dalla collaborazione del cantautore siciliano con Mace, che lo stesso Colapesce definisce «un producer tra i migliori di questo paese ma anche e soprattutto un amico».

Immaginario, canzone nata per divertimento

Come spiegato dallo stesso Colapesce, “Immaginario” è una canzone nata per il desiderio di scrivere un pezzo con un amico, per puro divertimento. Una collaborazione che aveva già visto i due lavorare insieme per altri colleghi ma che non aveva mai dato vita a qualcosa di proprio. Il risultato è un brano pop molto fresco che sembra perfetto per approcciarsi all’autunno in maniera scanzonata. Continua Colapesce: «È la prima di tante sorprese che vi terranno compagnia nei prossimi mesi, molte delle quali non mi vedranno da solo ma è ancora troppo presto per parlarne». Mace (Simone Benussi, milanese, classe 1982) è uno dei producer del momento, nel corso degli anni ha collaborato con artisti come Fabri Fibra, Noyz Narcos, Gué Pequeno, Salmo, Marracash, Colle Der Fomento, Lorenzo Fragola, Elodie, Annalisa, Izi, Kaos e tanti altri.

Colapesce, dieci anni di carriera

La canzone con Mace è solo l’inizio delle celebrazioni previste per un anniversario importante: nel 2020 Colapesce (all’anagrafe Lorenzo Urciullo) festeggia 10 anni di attività e il cantautore ha in programma una serie di novità già in cantiere. Nello stesso post, il cantautore ammette di non aver previsto di durare così tanto: «Dieci anni di piccola azienda a conduzione familiare che resiste nonostante tutto. Chi lo avrebbe mai detto? Io no di certo, ma insomma: sono ancora qui ed è bello».

L’ultimo lavoro discografico di Colapesce risale al 2018, quando è uscito l’EP “Compendio infedele”, contenente 7 brani legati all’album “Infedele” del 2017. Con l’ultimo disco, Colapesce si è discostato leggermente dalle atmosfere indie degli album precedenti, per abbracciare un suono più pop. Il cantautore non ha mai voluto essere inglobato in un genere e la collaborazione con Mace ne è la prova.

Come autore, Colapesce ha scritto brani anche per altri, tra cui “L’estate di John Wayne”, cantata da Raphael Gualazzi. Con Levante e Dimartino è autore de “Lo stretto necessario”, singolo cantato dalla stessa Levante e Carmen Consoli, contenuto nell’album “Magmamemoria”, in uscita il prossimo 4 ottobre. “Totale”, uno dei pezzi più pop di “Infedele”, era piaciuto invece molto a Luca Carboni, che ne aveva anche registrato un provino ma alla fine il cantautore l’aveva tenuta per sé.

Colapesce ha registrato anche la cover di “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André, singolo di lancio di “Faber nostrum”, album in cui alcuni esponenti della musica italiana hanno reinterpretato un brano del cantautore genovese.