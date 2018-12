Colapesce chiude l'"Infedele Tour" ai Magazzini Generali di Milano

È stata una stagione ricca di soddisfazioni per Colapesce. Il cantautore siciliano Lorenzo Urciullo, questo il suo vero nome, ha pubblicato l’album “Infedele” seguito dal tour partito a Milano a gennaio. A tre anni di distanza da “Egomostro”, Colapesce ha colpito nel segno grazie anche alla produzione di IOSONOUNCANE e Mario Conte. Dall’ultimo album sono stati estratti i singoli “Ti attraverso”, “Totale” e “Maometto a Milano” che hanno permesso al cantautore di prolungare il suo tour. Dopo la prima fase caratterizzata da numerosi sold out, il siracusano si è esibito in diretta radio nazionale su Rai Radio 2, ha partecipato anche al programma televisivo di Brunori Sas e al concerto del Primo Maggio di Taranto. Da maggio è poi partito l’Infedele Tour Estate 2018” partito il 25 maggio a Lucca e che è continuano per altre 11 date. Sul palco dell'Infedele Tour, Colapesce si è esibito con l'Infedele Orchestra composta da Mario Conte, Any Other, Bonito Belissimo dei Joy Cut, Andrea Gobbi e Gaetano Santoro.

La possibile scaletta ai Magazzini Generali

Per chiudere in bellezza il tour, Colapesce chiuderà la serie di appuntamenti live il 5 ottobre ai Magazzini Generali di Milano. Questa la possibile scaletta che l’artista potrebbe seguire in vista del concerto:

"Pantalica" "Ti attraverso" "Vasco da Gama" "Totale" "Satellite" "Reale" "Egomostro" "Maometto a Milano" "Segnali di vita" "Decadenza e panna" "La distruzione di un amore" "Sottocoperta" "Compleanno" "Sospesi" "Restiamo in casa" "Maledetti italiani"

Per festeggiare la fine del tour è stato creato un vero e proprio poster che verrà regalato con ogni biglietto acquistato e consegnato a mano il giorno del concerto. Venerdi’ 5 Ottobre le apertura Porte sarà alle 20:00, mentre l’inizio del concerto è prevista alle 21:30. Il biglietto costa 10 euro + diritti di prevendita.

Ma la stagione live di Colapesce non si ferma a Milano. Il cantautore siracusano sarà impegnato in alcune date in Europa. Un mini-tour europeo di cinque date:

6 ottobre – Bruxelles, Sass N Jazz

7 ottobre – Parigi, La Boule Noire

9 ottobre – Manchester, Eagle Inn

10 ottobre -Londra, Birthdays

12 ottobre – Berlino, Marie Antoinette

Colapesce e l’album “Infedele”

“Infedele” è il terzo album di inediti di Colapesce dopo “Un meraviglioso declino” e “Egomostro”. All'album hanno collaborato tra gli altri Iosonouncane, Mario Conte, Fabio Rondanini e Gaetano Santoro. Durante l'estate è stato lanciato il brano “Aiuta un danese”, nato dalla proposta fatta da "Help a Dane", campagna voluta dal governo della Danimarca per la sensibilizzazione nei confronti del cancro alla pelle. Queste le parole di Colapesce in merito a questa iniziativa: «Help a Dane è una campagna sociale internazionale, voluta dal governo danese, per la sensibilizzazione nei confronti del problema del cancro alla pelle. Una cosa seria che mi è stato chiesto di affrontare in modo ironico (fighi 'sti danesi) con una canzone. Per gioco mi sono trasformato in una sorta di Edoardo Vianello 2.0 e questa è la mia risposta al gusto di crema solare ad Abbronzatissima. Aiuta un danese anche tu: iscriviti al sito helpadane.com e condividi il video! Mange tak for hjaelpen». Infine nel settembre 2018 è uscito l'EP Compendio Infedele, una raccolta che integra e completa il precedente album Infedele.