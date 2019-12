Pearl Jam in concerto a Imola nel 2020: info e biglietti

I Pearl Jam tornano in Italia con un concerto a Imola in programma per l'estate 2020

Ora è arrivata anche l’ufficialità. I Pearl Jam torneranno in Italia all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Il concerto è in programma domenica 5 luglio 2020 e sarà l’unica tappa italiana all’interno del tour europeo della band di Seattle. Special guest la band dei Pixies. I biglietti sono disponibili per i membri del Pearl Jam Ten Club dalle 11 di lunedì 2 dicembre fino a giovedì 5 dicembre. La prevendita generale avrà invece inizio a partire dalle ore 11 di sabato 7 dicembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Si tratta dell’ennesimo evento previsto all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola in programma per l’estate 2020. Già da settimane è stato ufficializzato il ritorno di Vasco Rossi (in programma il 26 giugno) e il concerto di Cesare Cremonini previsto per sabato 18 luglio 2020.

Il tour dei Pearl Jam

Imola torna quindi ad essere la regina dell’estate per quanto riguarda i concerti rock in Italia. Dopo l’Heineken Jammin Festival tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, i concerti degli AC/DC nel 2015 e i Guns N’ Roses nel 2017, la città ospiterà tre concerti evento attesissimi dai fan. Nel frattemp per celebrare la stagione natalizia, il Ten Club dei Pearl Jam ha lanciato “12 Days of Pearl Jam”, 12 singoli natalizi dei Pearl Jam che saranno resi disponibili per la prima volta su Spotify. Non c’è solo Imola nel lungo tour che il gruppo terrà tra giugno e luglio in tutta Europa. Questo il calendario di tutte le date in programma fino ad ora:

23 Giugno Francoforte, Germania Festhalle

25 Giugno Berlino, Germania Waldbühne

27 Giugno Stoccolma, Svezia Lollapalooza Stockholm

29 Giugno Copenhagen, Danimarca Royal Arena

2 Luglio Werchter, Belgio Rock Werchter Festival

5 Luglio Imola, Italia Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

7 Luglio Vienna, Austria Wiener Stadthalle

10 Luglio Londra, UK American Express presents BST Hyde Park

13 Luglio Cracovia, Polonia Tauron Arena

15 Luglio Budapest, Ungheria Budapest Arena

17 Luglio Zurigo, Svizzera Hallenstadion

19 Luglio Parigi, Francia Lollapalooza Paris

22 Luglio Amsterdam, Olanda Ziggo Dome

Tra i concerti previsti anche un ritorno a Francoforte dopo 27 anni e a Zurigo dopo 19 anni. Inoltre i Pearl Jam si esibiranno anche in alcuni dei festival più importanti in Europa coe il Lollapalooza a Stoccolma e Parigi, il Rock Werchter e BST Hyde Park.

Il ritorno in Italia

L’ufficialità del concerto di Imola non ha frenato le indiscrezioni sulla band di Eddie Wedder. Dopo essersi esibito lo scorso anno al Firenze Rocks, tornerà nella storica formazione per presentare probabilmente un nuovo album. Si tratterebbe dell’undicesimo in carriera e dovrebbe uscire nella tarda primavera. Nel 2006 i Pearl Jam si sono esibiti in quattro concerti in Italia, nel 2010 a Mestre e quattro anni dopo a Milano e Trieste. Nel 2018 invece si esibirono in tre concerti a Milano, Roma e Padova.