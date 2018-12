Pearl Jam a Roma, la SCALETTA

Pearl Jam a Roma. Una serata memorabile, della quale è giusto portare nel cuore, oltre che le immagini che il nostro cervello ha registrato, anche le canzoni che ci hanno emozionato, fatto piangere, commosso, scatenato. Neanche un anno fa per celebrare il leggendario concerto sold out che i Pearl Jam tennero il 20 e il 22 agosto del 2016 durante la storica stagione delle World Series Championship dei Chicago Cubs, la band ha pubblicato il documentario Let's Play Two accompagnato dalla colonna sonora. Ora sono a Roma. Ecco la scaletta.



Metamorphosis Two (Philip Glass song)

Release

Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town

Interstellar Overdrive (Pink Floyd cover)

Corduroy

Why Go

Do the Evolution

Pilate

Given to Fly

Even Flow

Wasted Reprise

Wishlist

Lightning Bolt

Again Today (Brandi Carlile cover)

Untitled

MFC

Immortality

Unthought Known

Eruption (Van Halen cover)

Can't Deny Me

Mankind

Animal

Lukin

Porch (extended version)



Encore

Sleeping by Myself (Eddie Vedder song)

Just Breathe

Imagine (John Lennon cover)

Daughter (con "W.M.A.")

State of Love and Trust

Black Diamond (KISS cover)

Jeremy

Better Man (con "Save It for Later")



Encore 2:

Comfortably Numb (Pink Floyd cover)

Black

Rearviewmirror

Alive

Rockin' in the Free World (Neil Young cover)