Un modo piuttosto particolare per lanciare il nuovo album per J-Ax. L’ex Articolo 31 presenterà il suo nuovo disco con una serata speciale che si intitolerà “GalAx” al Blue Note, la casa del jazz di Milano, il prossimo 22 gennaio. Già noto il titolo del nuovo album, che si chiamerà “ReAle”: una crasi tra il sostantivo Re e Ale, diminutivo del nome di battesimo del rapper milanese, Alessandro. I biglietti per il concerto di Milano sono in vendita da venerdì 29 novembre sul sito del circuito Ticketone al prezzo di 60 euro. Saranno invece disponibili nei punti vendita autorizzati a partire da mercoledì 4 dicembre.

Il nuovo album “ReAle”

“ReAle”, in uscita il 24 gennaio, sarà il naturale erede di “Il Bello di Essere Brutti”, ultimo disco che ha rilasciato a una sola voce che risale ormai al 2015. Ad esso seguì infatti il progetto con Fedez, culminato nel rilascio del disco congiunto, nel 2017, “Comunisti col Rolex”. Il viaggio a due si è concluso con il concerto allo Stadio San Siro, nel quale hanno raccolto oltre 70.000 persone con un palco centrale alto 26 metri. J-Ax ha già voltato pagina con “Tutto Tua Madre”, singolo che ha dedicato al figlio Nickolas, e con “ Ostia Lido ”. Il singolo è stato tra i leader della rotazione radiofonica dell’estate 2019 e ha anticipato l’annuncio del nuovo album da rilasciare come solista. Per il momento non è stata resa nota la tracklist del disco, per cui non è dato sapere se al suo interno troveranno posto anche gli ultimi singoli rilasciati nei mesi scorsi.

Al via anche l’Instore tour

Dopo il concerto-evento di Milano, J-Ax inizierà a girare l’Italia con un lungo Instore tour nel quale incontrerà i fan per parlare del nuovo disco e per interpretare sul palco qualcuna delle nuove tracce in versione unplugged. I vari appuntamenti saranno tutti al interno di vari centri commerciali e saranno quindi ad ingresso gratuito, ma sarà istituita anche una zona prioritaria per la quale sarà necessario un biglietto al costo di 3 euro. I tagliandi sono già in vendita sul circuito Ticketone. Questo il calendario completo del tour: