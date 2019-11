Elisa in concerto a Brescia: info e scaletta

Dopo il grande successo e le tantissime date del tour teatrale, Elisa è tornata sui palchi nei grandi spazi dei palazzetti. Tra novembre e dicembre la cantautrice friulana porterà la sua musica nei palasport più importanti d’Italia; la prossima tappa sarà sabato 30 novembre al Brixia Forum di Brescia. Di seguito tutte le info per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibile scaletta del live.

Elisa a Brescia: tutte le info sul concerto

Un anno all’insegna dei live per Elisa, che non accenna a fermarsi forte dell’enorme successo del suo ultimo lavoro in studio “Diari aperti”. Il tour l’ha portata nei teatri di tutta Italia e nei più importanti club del nord Europa, e ora è arrivato il momento di conquistare gli ampi spazi dei palazzetti del bel paese. Il prossimo appuntamento in calendario si terrà sabato 30 novembre al Brixia Forum di Brescia. L’orario d’inizio del live è previsto per le 21:00. I biglietti per assistere al concerto di Elisa sono ancora disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al settore scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): parterre in piedi 35 euro, tribuna laterale numerata 75 euro, tribuna centrale numerata 65 euro. Per chi verrà al concerto con Trenitalia è attiva una speciale offerta per i posti parterre, in vendita scontati a 24,50 euro (d.p. inclusi). Il Brixia Forum si trova in via Caprera 5 a Brescia.

La possibile scaletta del concerto

Elisa prosegue il viaggio del suo apprezzatissimo progetto discografico “Diari Aperti”, pubblicato lo scorso 26 ottobre 2018 per Island Records e certificato disco di platino, e ora giunto al suo nuovo capitolo con la pubblicazione del doppio album “Diari Aperti (Segreti Svelati)”. Reduce da un lungo tour completamente sold out nei teatri di tutta Italia, ora è tempo di conquistare i palazzetti. In scaletta ci saranno sicuramente molti brani dell’ultimo album, tra cui “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Anche fragile”, “Tua per sempre” e “Vivere tutte le vite”. Non potranno mancare poi i grandi successi di Elisa, pezzi indimenticabili e da cantare tutti insieme come “L’anima vola”, “Gli ostacoli del cuore”, “Heaven out of hell”, “Luce (tramonti a nord est)”, “Together” e tanti altri. Di seguito riportiamo, come linea guida, la scaletta seguita dalla cantautrice di Monfalcone durante i precedenti concerti del “Diari aperti live” nei palazzetti; ricordiamo che le canzoni presentate allo show di Brescia potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.