David Guetta in concerto a Bologna: info e scaletta

Una grande discoteca sotto il tetto della Unipol Arena. Sarà una serata da ricordare al palasport di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, dove domenica 1 dicembre sbarcherà David Guetta, che torna ad esibirsi in Italia dopo l’unica data estiva della scorsa estate in Sardegna . I biglietti per l’esibizione del dj francese sono ancora disponibili sul circuito Ticketone: i prezzi sono di 40,25 euro per la Gradinata frontale, 42,55 euro per il Secondo anello, 46 euro per Primo anello e Tribune telescopiche numerate, 57,50 euro per il Parterre in piedi e 92 euro per il Parterre in piedi golden.

Pullman speciali per il concerto di Guetta

In occasione del concerto di David Guetta sarà attiva la linea speciale Tper 975, un servizio di collegamento diretto, senza fermate intermedie, tra la Stazione centrale di Bologna e l’Unipol Arena. Gli autobus della linea 975 partiranno in prossimità della Stazione centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti, attive dalle ore 17 alle ore 20. Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettueranno le fermate a richiesta: ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione ventrale. Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 975 il giorno del concerto, in vendita presso i punti Tper della Stazione centrale, dell’autostazione e di via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper dell’autostazione di Imola.

La possibile scaletta

Chiamare concerto una esibizione di David Guetta è sicuramente un po’ forzato. Quello dell’artista parigino è un dj set che spazia da brani prodotti autonomamente (tra i quali quelli del suo ultimo disco “7” , uscito a settembre 2018) a rivisitazioni di grandi successi della musica da ballo internazionale. Guetta chiuderà a Bologna il suo tour autunnale, che lo ha visto girare l’Europa nei mesi passati. Per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta dei brani che suonerà all’Unipol Arena, ecco la setlist del suo show dello scorso 2 settembre all’Ushuaia di Ibiza: