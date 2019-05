David Guetta, l’unica data estiva in Italia ad Arbatax

Se per le vacanze ferragostane siete in giro in Sardegna, ora avete un appuntamento col circoletto rosso sul calendario. La serata del 14 agosto, infatti, i riflettori di Piazzale Scogli Rossi ad Arbatax (NU) saranno puntati su David Guetta, ospite di punta del Red Valley Festival. Per il dj parigino sarà l’unica data italiana dell’estate, ma farà il paio con quella già da tempo in programma per il prossimo 1 dicembre alla Unipol Arena di Bologna. I biglietti per il live in terra sarda sono in vendita sul circuito Ticketone al prezzo di 59 euro, così come sono in vendita quelli per il live bolognese di dicembre: in questo caso i tagliandi vanno da 40 a 92 euro. Tornando all’esibizione di Arbatax, l’apertura porte è prevista per le 18.30, ma lo show inizierà all’1.30 circa.

Anche Salmo al Red Valley Festival

La line-up della quinta edizione del festival che va in scena all’ombra delle suggestive Rocce Rosse di Arbatax sta prendendo forma proprio in questi giorni. Quest’anno la kermesse sarà spalmata sui quattro giorni che vanno dal 14 al 17 agosto ma al momento, oltre a Guetta, si conosce solo uno degli altri ospiti della kermesse: Salmo, che salirà sul palco nella serata conclusiva, quella del 17. Il Red Valley Festival è una delle manifestazioni più interessanti dell’intero panorama nazionale, una delle location più suggestive e particolari dove è possibile ospitare i migliori artisti dello scenario musicale attuale. Il piazzale sul quale prende vita l’evento si trova a pochi metri dal mare, sormontato da una focosa cattedrale di rocce, una parentesi di colori contrastanti, e al contempo armoniosi, un gioco di luci, ombre e profumi con pochi eguali. Nella prima edizione, nel 2015, l’artista di punta fu Steve Aoki mentre negli anni seguenti salirono sul palco anche altri nomi di spicco della musica elettronica come Ingrosso, Il Pagante, Benny Benassi e Gigi D’Agostino. L’apertura alla scena hip-hop e trap, confermata quest’anno con la presenza di Salmo, è arrivata invece lo scorso anno, quando sul palco di Tortolì salì la Dark Polo Gang.

David Guetta, il Re Mida della musica da ballare

David Guetta nasce a Parigi e inizia ancora adolescente la sua carriera nei club della capitale francese, per poi approdare a Ibiza in veste di dj resident del Pacha e dell’Ushuaia. L’artista è protagonista di innumerevoli tour mondiali e headliner nei più importanti festival di musica elettronica e dance. Nel corso degli anni, grazie alle sue hit e alle innumerevoli collaborazioni con cantanti e dj di fama internazionale, si è affermato come il numero uno alla consolle. A quattro anni di distanza dalla pubblicazione di “Listen”, il 14 settembre 2018 il top dj francese ha pubblicato “7”, il nuovo album ricco di importanti collaborazioni con artisti quali Justin Bieber, Sia, Martin Garrix e Nicki Minaj. Il 20 novembre, invece, David Guetta ha pubblicato a sorpresa sul suo canale YouTube il video di “Say My Name”, un singolo dalle influenze latine che vede la collaborazione della pop star Bebe Rexha e del patron del raeggeton J Balvin. Una traccia che ha già totalizzato più di 207 milioni di streaming e quasi 439 milioni di views su YouTube.