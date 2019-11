Perso Quaggiù: il testo della canzone di Frozen 2

di Matteo Rossini

“Perso Quaggiù” è uno dei brani contenuti all’interno di “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” (qui potete trovare tutte le foto più belle dei personaggi) che ha finalmente fatto il suo debutto sul mercato italiano. La pellicola si prepara a incassare cifre record anche nel Bel paese dopo lo straordinario successo ottenuto nel primo weekend a stelle e strisce.

Perso Quaggiù: la canzone

Il brano, versione italiana di “Lost in the Woods”, è interpretato da Paolo De Santis che racconta in musica le domande e i dubbi di Kristoff, queste le parole della regista Jennifer Lee sul significato della canzone: “Non capisce perché Anna se ne sia andata senza avvertirlo. È una canzone esilarante perché rappresenta tutto ciò che Kristoff pensa dell’amore. Inoltre è accompagnato da alcune renne che cantano, e questo ha perfettamente senso dato che si tratta di un suo sogno a occhi aperti. È davvero genuino. Kristoff canta il suo amore per Anna”.

Perso Quaggiù: il testo

Stai andando via, avrei dovuto fermarti ma

Coi miei dubbi già, mi chiedo se voglio farlo

Di certo so che è giusto quel che fai

Probabilmente non potrò cambiarlo



Mi aspettavo diverso forse il nostro domani

Ma tu scappi ed io mi perdo quando siamo lontani



Ora che tu fuggi via sono perso quaggiù

Nord è sud, sinistra è destra, se non ti ho

Improvvisamente io mi sento perso quaggiù

Non so se ti ritroverò

Perduto quaggiù



Ogni passo che ho sempre fatto fino ad adesso

È stato solo una questione di quando

Senza te

Puoi dirmi chi è

L’uomo che tu stai allontanando, fuggendo?



So che tu sei il mio nord ed io mi perdo quaggiù

E il mattino è sera se tu non sei qua

Oh, sei il mio punto fermo, sono perso quaggiù

Mi stai pensando? Chissà



Ma la via forse c’è

Io sarò per te e tu per me

Senza te sono perso quaggiù

Sono perso quaggiù

Sono perso quaggiù