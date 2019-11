Mostrati: il testo della canzone di Frozen 2

di Matteo Rossini

Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf sono pronti per portare il pubblico del Bel paese nell’affascinante mondo di “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle”. La pellicola può contare sulla presenza di Serena Autieri e Serena Rossi (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) che hanno rispettivamente dato le loro voci a Elsa e Anna.

“Mostrati”: la canzone

La canzone è una delle più importanti all’interno della pellicola poiché segna un passaggio molto importante per la protagonista, queste le parole di Anderson-Lopez: “Elsa scopre cosa si nasconde dietro alla voce che la sta chiamando”.

Idina Menzel (qui tutte le sue foto più belle) ha parlato del significato del brano: “Nel corso di questo brano, ogni cosa raggiunge il culmine per Elsa. Riesce a domare il Nokk e arriva fino ad Ahtohallan in groppa al cavallo acquatico. È un momento mitico, spirituale e meraviglioso, in cui Elsa impara davvero ad amare se stessa”

“Mostrati”: il testo

Non ho freddo eppure tremo

Perché ormai so

Come in un mio sogno

Che sei proprio qui

E non mi sveglierò

Sento che tu sei

Quell’amica che io non ho

Sono a casa qui

Più di quanto mai sarò

Di segreti nel mio cuore

Io ne ho da sempre sai

Non nasconderti

Se anche tu ne hai

Mostrati

Rispondi ti prego

Dove sei?

Qui o no

Sei la risposta che ora avrò ai dubbi miei

Dove sei?

A un passo lo so

Se avevo un’incertezza

Ora io non ne ho

Perché c’è una ragione per essere qui

E la scoprirò

Sono unica e diversa

Nessun altro è come me

E questo è il giorno per

Scoprirne il perché

Dove sei?

Il cuore non trema

Ti aspettava tempo fa

Sei la risposta per sciogliere i dubbi miei

Oh tu chi sei? E perché sono qua?

Mostrati a me

Apriti un po’

Troppo ho aspettato

Ma ormai saprò

È il mio passato

Apriti un po’

Non scappo via

Ora saprò

C’è un fiume, porta in sé

Quel che è stato, quel che più non c’è

Perdi ciò che tu hai più amato

L’ho trovato

Dove sei?

Il potere è una realtà

Ciò che sei non esiste più

Sei la risposta per sciogliere

I dubbi miei

Dove sei?