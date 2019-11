Fabrizio Moro in concerto a Cremona: info e scaletta

Continuano le date del “Figli di nessuno tour” di Fabrizio Moro, con cui il cantautore romano si sta esibendo nella magica atmosfera dei teatri di tutta Italia. Il prossimo concerto in programma si terrà martedì 26 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona. Di seguito riportiamo tutte le info utili per arrivare preparati allo spettacolo: gli orari, i biglietti e la possibile scaletta di canzoni seguita da Fabrizio Moro durante il live.

Fabrizio Moro a Cremona: tutte le info sul concerto

Dopo aver riempito con la sua musica i grandi spazi dei palazzetti di Roma e Milano, con tre date in anteprima, il “Figli di nessuno tour” ha proseguito il suo percorso tornando all’intimità dei teatri. Dal nord al sud Italia, Fabrizio Moro sarà protagonista sui palchi fino al mese di dicembre. Il prossimo appuntamento in calendario andrà in scena nella serata di martedì 26 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona. L’orario d’inizio del live è fissato per le 21:00. Online sul circuito di vendita autorizzato Ticketone, attualmente, non sono più disponibili biglietti per assistere allo show. Il Teatro Ponchielli è situato in Corso Vittorio Emanuele II 52 a Cremona.

Fabrizio Moro: la possibile scaletta del concerto a Cremona

Fabrizio Moro sta presentando al pubblico il suo nuovo album “Figli di nessuno”, pubblicato il 12 aprile 2019 per Sony Music Italy. Si tratta del decimo disco di inediti del cantautore romano, a due anni di distanza dal precedente “Pace”. Undici tracce caratterizzate da un linguaggio schietto, diretto e senza filtri, unito all’idea di riscatto e autodeterminazione. Tra rock, dolci arrangiamenti e spunti di riflessione. Per il concerto di Cremona, così come per tutte le date del tour, Fabrizio Moro sarà accompagnato sul palco dalla sua storica band: Claudio Junior Bielli (pianoforte, tastiere e programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Danilo Molinari (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). Durante il live saranno sicuramente portati in scena molti brani contenuti in “Figli di nessuno”, come la title track, “Ho bisogno di credere”, “Per me”, “Filo d’erba”, “Quasi” e tanti altri. In scaletta non potranno mancare anche i grandi successi che hanno segnato la carriera di Fabrizio Moro, tra cui “Eppure mi hai cambiato la vita”, “Non mi avete fatto niente”, “Portami via”, “La felicità”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita da Fabrizio Moro durante lo show andato in scena lo scorso 18 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma; ricordiamo che le canzoni presentate a Cremona potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.