Billie Eilish: "Woman of the year" secondo Billboard

Un anno davvero importante questo 2019 per Billie Eilish, fin da subito etichettata dalla critica mondiale come astro nascente e nuova rivelazione del pop. A conferma delle aspettative altissime, lo scorso 29 marzo è arrivato sul mercato discografico il suo album d’esordio “When we all fall asleep, where do we go?”: il successo è stato enorme ed immediato, conquistando contemporaneamente la vetta delle classifiche in 18 paesi nel mondo. E ora un’ulteriore conferma che le cose alla giovanissima Billie stanno girando proprio per il verso giusto: la celebre rivista statunitense Billboard ha scelto proprio lei come “Woman of the year 2019” (“Donna dell’anno”).

Women in music: le premiazioni all’evento Billboard

“Women in music” è l’evento annuale organizzato dalla rivista Billboard per premiare le donne che hanno dato un contributo significativo all’industria musicale, ispirando generazioni con il loro lavoro e successo. Il premio più importante e ambito della kermesse è quello di “Woman of the year”, che per l’anno 2019 andrà a Billie Eilish. Queste le parole del direttore editoriale Hannah Karp: «Billie ha sconvolto l'industria dell'intrattenimento con le sue piattaforme di musica e social media, lasciando un impatto indelebile sullo zeitgeist culturale globale. La sua capacità di parlare con la “Generazione Z” fa sentire gli adolescenti e i giovani accettati nella società di oggi e ha rapidamente permesso alla Eilish di raggiungere la cima alle classifiche, rompendo gli schemi di questa generazione con il suo colore elettrico dei capelli e il suo atteggiamento forte». L’eclettica artista, classe 2001, sarà la più giovane donna di sempre a ricevere questo premio. L’evento si terrà il 12 dicembre all’Hollywood Palladium di Los Angeles, pochi giorni prima del suo diciottesimo compleanno (18 dicembre). “Women in music” verrà trasmesso in live streaming sul canale YouTube di Billboard a partire dalle ore 21:00 (ora locale ET). Altro importante momento della serata sarà la premiazione di Taylor Swift, che si è aggiudicata il primo premio nella storia dei Billboard “Women in music” intitolato “Woman of the decade”, venendo così considerata «una degli artisti musicali più importanti di tutti i tempi nel corso degli anni 2010».

Billie Eilish: il prossimo concerto in Italia

Billie Eilish tornerà in Italia, per la terza volta a Milano, come headliner degli I-Days 2020. L’appuntamento è per venerdì 17 luglio sul palco del MIND Milano Innovation District - Area Expo a Rho. I biglietti sono disponibili su circuiti Ticketmaster e Ticketone, online e in tutti i punti vendita autorizzati. Il prezzo del biglietto è 50 euro + diritti di prevendita per il posto unico e 75 euro + d.p. per l’accesso al PIT. Disponibili anche tre diversi pacchetti VIP: l’early entry a 175 euro + d.p. (include: biglietto PIT, ingresso anticipato, 1 free drink e pass ricordo laminato), il super PIT a 340 euro + d.p. (include: 1 biglietto super PIT, parcheggio o fast line, buono da 30 euro da spendere nei punti merchandising, aperitivo rinforzato, pass ricordo laminato, bagno riservato, servizio concierge dedicato con reperibilità) e il VIP Pack Terrazza a 425 euro + d.p. (include: 1 biglietto PIT, parcheggio o fast line, buono da 30 euro da spendere nei punti merchandising, accesso alla Terrazza VIP Festival con vista sullo show e accesso al PIT, aperitivo rinforzato, pass ricordo laminato, bagno riservato).