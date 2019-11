Paul McCartney Tour, tutto sui concerti del "Freshen Up"

Tutte le informazioni sul "Freshen Up Tour", la lunga serie di concerti che Paul McCartney porta in giro per il mondo dal 2018

Paul McCartney torna in concerto in Italia con il suo “Freshen Up Tour” iniziato il 17 settembre 2018 con quattro concerti in Canada. L’ex Beatles sarà in Italia a Napoli e a Lucca a sette anni di distanza dall’ultima volta. Per annunciare l’evento, Paul McCartney ha pubblicato un video con un messaggio per i suoi fan: "Non posso credere che siano passati sette anni dal nostro ultimo concerto in Italia. Ci siamo divertiti tantissimo in quell’ultimo viaggio quindi siamo certi che queste saranno due serate memorabili per noi e non vediamo l’ora di tornare. Un ulteriore bonus per me è il fatto che questa sarà la mia prima volta di sempre a Lucca. Tieniti pronta a scatenarti, Italia!”.

Le date in Italia e la band

Sono oltre 40 le date programmate per il tour nato dopo l’uscita dell’album “Egypt Station”, queste le date in Italia:

10 Giugno - NAPOLI - PIAZZA PLEBISCITO

13 Giugno - LUCCA - LUCCA SUMMER FESTIVAL - MURA STORICHE

Sul palco con Paul McCartney ci sarà la band che lo accompagna da tempo: Paul WIX Wickens (tastiera), Bryan Ray (basso e chitarra), Rusty Anderson (chitarra) e Abe Laboriel Jr (batteria). La leggenda della musica torna a Napoli dopo il concerto del 1991 al Palapartenope, mentre in Toscana ha suonato nel 1993 per «The New World Tour» a Firenze. L’ultimo concerto in Italia è datato 2013 quando conquistò l’Arena di Verona. Il tour arriva dopo l’uscita di “Egypt Station”, diciottesimo album della carriera da solista e il titolo deriva da un dipinto dello stesso McCartney.

La scaletta del "Freshen Up"

La scaletta del concerto prevede i grandi successi con i Beatles e alcuni dei brani tratti dalla sua carriera solista:

"A Hard Day's Night" "Hi, Hi, Hi" or "Junior's Farm" or "Save Us" "Can't Buy Me Love" or "All My Loving" "Letting Go" "Who Cares" "Got to Get You Into My Life" (fino a Tokyo) "Come On To Me" "Let Me Roll It" (with "Foxy Lady" coda) "I've Got a Feeling" "Let 'Em In" "My Valentine" "Nineteen Hundred and Eighty-Five" "Maybe I'm Amazed" "I've Just Seen a Face" or "We Can Work It Out" "In Spite of All the Danger" "From Me To You" "Dance Tonight" (fino a Copenhagen) "Love Me Do" "Blackbird" "Here Today" "Queenie Eye" "Lady Madonna" "Eleanor Rigby" "Fuh You" "Being for the Benefit of Mr. Kite!" "Something" "Ob-La-Di, Ob-La-Da" "Band on the Run" "Back in the U.S.S.R." "Let It Be" "Live and Let Die" "Hey Jude" "Encore" "Yesterday" or "Birthday" or "I Saw Her Standing There" "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (Reprise)" "Helter Skelter" "Golden Slumbers"/"Carry That Weight"/"The End"

La data del 10 giugno a Napoli dovrebbe prevedere prezzi dai 78 euro a 220 euro, mentre per lo spettacolo di Lucca i prezzi dovrebbero oscillare da 86 euro a 220 euro. Da venerdì 22 novembre, dalle ore 10:00 su virginradio.it sarà attiva la prevendita esclusiva, che terminerà alle 23:59 del 24 novembre.