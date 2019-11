Natale, tutte le più belle canzoni per bambini

Natale is coming, la festa più amata dai bambini. L’emozione di ricevere il proprio regalo dei sogni, non è però l’unica magia della festa più attesa dell’anno. Per ogni bambino un magico Natale ha anche la sua colonna sonora, con le stesse hit che poi gli adulti adorano ascoltare dalla vigilia a Capodanno e che donano quell’effetto nostalgia che riscalda i cuori. Anche per i più piccoli ogni anno c’è l’imbarazzo della scelta tra i grandi classici rivisitati ai brani dello Zecchino d’Oro. Per il Natale 2019 la corsa all’ascolto delle canzoni di Natale già impazza. Scopriamo cosa ascoltano i bambini in attesa dell’arrivo di Babbo Natale.

A Natale puoi

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

Jingle Bells

Caro Gesù ti scrivo

Natale per tutti

Anche quest'anno è già Natale

Buon Natale in allegria

White Christmas

O è Natale tutti i giorni

A Natale puoi

In pochi anni “A Natale puoi” si è affermata come una delle canzoni di Natale più apprezzate dai bambini. Il successo è arrivato costante nel tempo grazie anche ad uno spot che ha fatto conoscere a tutti la gioia e la semplicità di un brano così delicato. Un vero e proprio inno verso la solidarietà, per fare gesti importanti verso gli altri e di insegnamento per tutti i bambini che amano il Natale. Scritta da Francesco Vitaloni, è nata in un luglio del 2005 con in mente Genesis e soprattutto Beatles e l'aiuto dei figli, come dichiarato dallo stesso autore. “Una sensazione che ho oggi è che la gente abbia pensato che la canzone preesistesse, venisse da fuori rispetto allo spot. Il che ha dato maggiore credibilità al messaggio e all’atmosfera", queste le parole di Vitaloni. Il brano è apprezzatissimo nelle scuole e viene usato spesso per le recite natalizie.

Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

“Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!” è una delle canzoni più importanti dedicate al Natale. Il brano è stato scritto dal paroliere Sammy Cahn e dal compositore Jule Styne nel 1945 e originariamente interpretata da Vaughn Monroe. Un successo anche discografico sia nella versione originale che nelle numerose cover che sono state incise, un vero e proprio classico natalizio che non può mancare.

Jingle Bells

Scritta da James Lord Pierpont e pubblicata nel 1857, "Jingle Bells" è sicuramente una delle canzoni conosciute e cantate al mondo. Nel corso dei decenni è stata reinterpretata da Beatles, Louis Armstrong, Frank Sinistra, Luciano Pavarotti e tanti altri artisti. In origine la canzone era stata scritta per il giorno del Ringraziamento, ora è associata unicamente al periodo natalizio.

Caro Gesù ti scrivo

Tratto da “Lo Zecchino d’Oro” del 1997, “Caro Gesù ti scrivo” è una delle canzoni più utilizzate per le recite natalizie. Un brano realizzato dal piccolo Coro dell’Antoniano e che ogni anno viene cantato dai bambini per celebrare il Santo Natale.

Natale per tutti

Con il nome di “Le Mele Canterine” sono stati innumerevoli brani per bambini. Tra questi c’è “Natale per tutti” che fa parte di “Un sorriso per Natale”, album dedicato alle feste e tra i più ascoltati soprattutto per i bambini che frequentano l’asilo e attendono con gioia l’arrivo del 25 dicembre.

Anche quest'anno è già Natale

Alla lista delle canzoni più belle dedicate al Natale non può mancare “Anche quest’anno è già Natale”, cantata dal piccolo coro dell’Antoniano. Il brano è stato scritto dal cantautore bolognese Andrea Mingardi.

Buon Natale in allegria

Un altro brano dedicato ai bambini è “Buon Natale in allegria”, anche questo cantato dal piccolo Coro dell’Antoniano. Una lunga tradizione di brani che trova il suo apice di spensieratezza nel testo di questa canzone: “Buon Natale in allegria / Buon Natale in compagnia / tanta gioia tanta pace / scenda dentro i vostri cuor / Buon Natale con il torrone / Buon Natale col panettone / su brindiamo festeggiamo / questo è il giorno di Gesú

White Christmas

“White Christmas”, uscito anche in lingua italiana con il titolo “Bianco Natale, è il singolo discografico più venduto della storia con 50 milioni di copie. Scritta da Irving Berlin è stata pubblicata in innumerevoli versioni e ancora oggi è tra le preferite tra le canzoni di Natale per i bambini.

O è Natale tutti i giorni

Nel 1992 Luca Carboni e Jovanotti pubblicano la cover di “More than words” degli Extreme. Il brano si intitola “O è Natale tutti i giorni” e nasce dalla volontà da parte dei due artisti di proporre una canzone natalizia durante il tour che portarono in giro per l’Italia. A distanza di anni la canzone, un inno contro la guerra, è diventata una delle più utilizzate nelle recite e tra le canzoni più belle di Natale.