Piero Pelù in concerto a Milano: info e scaletta

Arriva a Milano il tour di Piero Pelù. La tournée del cantante dei Litfiba, ora in solitaria, che segue la pubblicazione di “Picnic all’Inferno”, il più recente singolo del cantante toscano, che vede la voce di Greta Thunberg. Di seguito, tutte le informazioni per arrivare preparati alla serata, conoscendo orario di inizio del concerto, prezzi dei biglietti ancora in vendita e probabile scaletta.

Piero Pelù in concerto a Milano: le informazioni

L’inizio del concerto di Piero Pelù all’Alcatraz di Milano, martedì 19 novembre, è in programma per le 21. I biglietti per il concerto sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati al prezzo unico di 39 euro, comprensivo anche dei diritti di prevendita. L’Alcatraz si trova al civico 25/27 di via Valtellina. Il locale è raggiungibile con la propria auto: all’esterno sono presenti diversi parcheggi, alcuni a pagamento e altri gratuiti. In alternativa, è possibile arrivarci con la metropolitana, prendendo la linea gialla e scendendo alla fermata di Maciachini.

Piero Pelù in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta del concerto di Piero Pelù all’Alcatraz di Milano vedrà l’alternarsi di brani appartenenti alla discografia del cantante, come solista, e pezzi provenienti invece al repertorio con i Litifiba. L’inizio del concerto sarà sulle note di “Sto rock”, brano da solista, mentre la conclusione sarà in chiave Litfiba con “Dimmi il nome”. Nel corso della serata troveranno poi posto canzoni come “Tribù”, “La preda”, “Fata Morgana”, “Regina di cuori”, “Gioconda”, “El diablo” e “Toro loco”. Oltre, naturalmente, all’immancabile “Picnic all’Inferno”. Stilare la probabile scaletta del concerto è possibile a partire da quelle già proposte nel corso delle date del tour già andate in scena, tuttavia non è escluso che il cantante toscano decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro esecuzione nel corso della serata. La probabile scaletta del concerto di Piero Pelù all’Alcatraz di Milano:

Sto rock Tribù Picnic all’inferno Bomba boomerang Mille uragani La preda (Litfiba song) Fiorirà (medley con Rancore) Depressissimo (con Rancore) Fata Morgana (Litfiba song) Prendimi così Regina di cuori (Litfiba song) Gioconda (Litfiba song) Fa caldo Tutti fenomeni Io ci sarò Bene bene, male male El diablo (Litfiba song) Lacio drom (Litfiba song, con Appino) Andate tutti a fanculo (Zen Circus cover, con Appino) Toro loco Picnic all’inferno Dimmi il nome (Litfiba song)

Il tour nell’autunno 2019 di Piero Pelù

Dopo il concerto in programma martedì 19 novembre all’Alcatraz di Milano, il tour di Piero Pelù proseguirà con altre due date. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 20 novembre al teatro della Concordia di Venaria Reale, in provincia di Torino. La data conclusiva della tournée sarà invece venerdì 22 novembre alla Tuscany Hall (ex Obihall) di Firenze. I biglietti per le serate sono tutti in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati a partire da 37.50 euro, prezzo comprensivo dei diritti di prevendita.