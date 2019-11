Piero Pelù in concerto a Bologna: info e scaletta

Secondo appuntamento per i fan di Piero Pelù. L’ex frontman dei Litfiba sarà in concerto venerdì 15 novembre all’Estragon di Bologna per una data del suo “Benvenuto al mondo Tour”, con il quale il rocker fiorentino torna a far sentire la sua voce. Biglietti esauriti al tempio della musica live felsinea: le porte apriranno alle 19, il concerto è previsto con inizio alle 21.30.

Il “Benvenuto al mondo Tour”

Sei concerti, sei occasioni per gustarsi un pezzo di storia del rock italiano. Piero Pelù torna a far sentire la sua voce in un mini-tour di sei date che lo vede impegnato nel cuore del mese di novembre. Si chiama “Benvenuto al mondo Tour” il ciclo di live che porta l’ex Litfiba in giro per il Centro-Nord Italia. Pelù, attualmente impegnato nella scrittura di nuove canzoni, sarà accompagnato dai Bandidos: Giacomo Castellano alla chitarra, Luca Martelli alla batteria e ai cori e Dado Neri al basso. Biglietti già in vendita sul circuito TicketOne, i prezzi partono da 37,50 euro. Queste le date ancora in programma, dopo l’esordio all’Atlantico di Roma:

Venerdì 15 novembre – Bologna, Estragon SOLD OUT

Sabato 16 novembre – San Biagio di Callalta (TV), Supersonic Arena

Martedì 19 novembre – Milano, Alcatraz

Mercoledì 20 novembre – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

Venerdì 22 novembre – Firenze, Tuscany Hall

La probabile scaletta

La scaletta del concerto di Piero Pelù prevede un mix tra canzoni provenienti dal repertorio dei Litfiba e altre da quello della sua carriera da solista. Una carriera di grandissimo successo, che l’ha trasformato in una icona del rock nostrano. Il successo con i Litfiba arriva nel 1986 con “17 Re”, secondo capitolo della cosiddetta “trilogia del potere” che Pelù, Ghigo Renzulli e il resto della band avevano aperto un anno prima con “Desaparecido”. Il maggior successo commerciale del gruppo è però senza dubbio “Infinito” del 2000, che vende più di 1 milione di copie grazie a hit come “Il mio corpo che cambia” e “Vivere il mio tempo”. Tra vari cambi di line-up e reunion, l’ultima uscita del gruppo è “Eutopia” del 2016, undicesimo album a firma Pelù/Renzulli. Oltre a queste canzoni ormai iconiche, ovviamente ci sarà spazio anche per l’ultimissimo singolo, “Picnic all’inferno”, uscito lo scorso 18 ottobre. Un brano che vede la partecipazione “indiretta” di Greta Thunberg, il cui celebre discorso ambientalista trova spazio tra i versi di Pelù. Di seguito, per farsi un’idea, la lista dei brani eseguiti durante il concerto dello scorso mercoledì 13 novembre all’Atlantico Live di Roma, cui hanno partecipato come ospiti anche Rancore (col quale aveva interpretato “L’avvelenata” di Francesco Guccini qualche mese fa) e Appino (Zen Circus):