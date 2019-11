Calcutta in concerto a San Marino: info e scaletta

Sold out pressoché scontato per la data che apre il tour europeo del musicista laziale

C’era da aspettarselo, dopo il successone delle ultime esibizioni nei mesi scorsi. Calcutta è in partenza per il suo nuovo tour europeo e lo farà martedì 19 novembre dal Teatro Moderno di San Marino, dove il sold out è arrivato già da mesi. Perché la repubblica è sì formalmente fuori dai confini italici, ma è pur sempre incastonata all’interno del territorio romagnolo. Per cui si tratta di fatto dell’unica data italiana del musicista latinense da qui ai prossimi mesi.

Le date del tour europeo 2019

Calcutta continua a remare sull’onda del successo: dopo aver conquistato e riempito club, palazzetti, arene e festival di tutta Italia, ora è arrivato il momento di spingersi oltre i confini nazionali. Il cantautore più amato dell’indie italiano si esibirà nelle principali città d’Europa. Ok, San Marino è estero praticamente solo sulla carta ma comunque il tour prenderà il via sullo sperone di roccia che domina la Riviera romagnola, per poi proseguire con i live a Zurigo, Lugano, Londra, Parigi, Bruxelles, Amsterdam, Lussemburgo, Berlino, Monaco di Baviera (spettacolo in acustico aggiunto nei giorni scorsi), Barcellona e l’ultimo appuntamento il 9 dicembre a Madrid. Di seguito ripotiamo il calendario completo con tutte le date del tour europeo 2019 di Calcutta:

Martedì 19 novembre – San Marino, Teatro Nuovo SOLD OUT

Giovedì 21 novembre – Zurigo, Komplex

Venerdì 22 novembre – Lugano, Padiglione Conza

Domenica 24 novembre – Londra, O2 Shepherd’s Bush Empire

Lunedì 25 novembre – Parigi, Elysée Montmartre

Martedì 26 novembre – Bruxelles, La Madeleine

Giovedì 28 novembre – Amsterdam, Melkweg OZ

Domenica 1 dicembre – Lussemburgo, Rockhal

Lunedì 2 dicembre – Berlino, Huxley’s Neue Welt

Martedì 3 dicembre – Monaco di Baviera, Folks Club

Sabato 7 dicembre – Barcellona, Apolo Sala

Lunedì 9 dicembre – Madrid, Ochoymedio - Sala But

La possibile scaletta

Non ci sono state nuove uscite discografiche di recente per Calcutta (al netto del greatest hits “Evergreen… E altre canzoni”), che quindi porterà nel suo tour europeo il meglio della sua produzione. È possibile, quindi, che la scaletta che interpreterà a San Marino non differisca troppo da quella delle ultime esibizioni della scorsa estate. Per farsi un’idea, allora, ecco la setlist eseguita lo scorso 10 luglio sul palco di Piazza Moro a Locorotondo:

Briciole Kiwi Orgasmo Cane Se tu non torni (Miguel Bosé cover) La musica italiana (Giorgio Poi cover con Giorgio Poi) Milano Limonata Paracetamolo Rai Amarena Dal verme Nuda nudissima Cosa mi manchi a fare Oroscopo Sorriso (Milano Dateo) Arbre Magique Del verde Hubner Le barche Due punti Gaetano Frosinone Pesto

La collaborazione con Fabri Fibra

E’ vero che Calcutta non tira fuori nuova musica ormai dal 2018, ma non se n’è certamente stato con le mani in mano. Lo scorso 11 novembre è uscito infatti il nuovo singolo di Fabri Fibra “Come mai”, scritto proprio da Calcutta insieme a Franco 126 (che il brano lo interpreta anche insieme al rapper marchigiano). E non è certo la prima volta che il laziale veste i panni dell’autore. Da Elisa a Francesca Michielin, da Luca Carboni a Nina Zilli, da Fedez a J-Ax, in tanti si sono rivolti al talento di Calcutta per sfornare nuove hit.