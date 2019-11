“Ci Siamo Capiti Male” è il singolo che anticipa il nuovo album di Biagio Antonacci in uscita il 29 novembre. Il cantautore ritorna a due anni di distanza da “Dediche e Manie” con un nuovo progetto discografico. “Ci Siamo Capiti Male” è il primo estratto, una canzone d’amore prodotta da Taketo Gohara, Placido Salamone e Biagio Antonacci. Tra i musicisti che hanno collaborato c’è anche Mauro Refosco, percussionista che ha lavorato con i Red Hot Chili Peppers, e Spencer Zahn. Presente anche l’orchestra EdoDea Ensemble. Il nuovo album dovrebbe trattare il tema dello spazio. La scelta si evince da una clip pubblicata sui social e che si concludeva con la scritta “Piccolo astronauta”. Nella copertina del nuovo album, svelata sempre sui suoi account, si vede Biagio impugnare la sua inseparabile chitarra lungo un vialetto. “Chiaramente visibili dallo spazio” sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali ed in versione fisica in CD e Vinile.

“Ci siamo capiti male”, il testo del nuovo singolo di Biagio Antonacci

“Ci siamo capiti male” è una canzone d’amore che mette in luce l’anima latina dell’artista e anticipa i ricchi intarsi musicali che fanno da elementi portanti del nuovo album. Questo il testo di “Ci siamo capiti male” di Biagio Antonacci:

Ci siamo capiti male

ma siamo capitati bene

ci siamo capiti male

abbiamo tempo per rifare

abbiamo tempo per morire

ci siamo capiti male

Amore no, no, no

amore mio non posso perderti

non ho più voce per convincerti

amore no, no, no

Ci siamo capiti male

ma abbiamo cominciato bene

ci siamo capiti male, male

è stato un canto di sirene

ero distratto e senza vele

ci siamo capiti male

Amore no, no, no

amore mio non posso perderti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

e se tu non stai con me

amore no, no, no

amore mio non posso spegnerti

ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

c’è un insieme di pericoli

sarò capace anche di vivere

e se tu non stai con me

Ci siamo capiti male

ci siamo capiti male

“Chiaramenti visibili dallo spazio”, la tracklist dell’album di Biagio Antonacci

Negli ultimi giorni Biagio Antonacci ha svelato anche tutte le canzoni dell’album “Chiaramente visibili dallo spazio”. Questa la tracklist: