Coez in concerto a Firenze: info e scaletta

Sbarca a Firenze il ”E’ sempre bello in tour” di Coez. Il giro dei palasport italiani del cantautore romano fa tappa al Nelson Mandela Forum giovedì 7 novembre, i biglietti sono ancora disponibili sul circuito TicketOne ma non per tutti i settori: esauriti Parterre in piedi e settori a visione ridotta, restano tagliandi in 1° settore numerato (51,75 euro), in 2° settore numerato (46 euro) e in 3° settore numerato (41,40 euro). Orario di inizio previsto per le 21.

L’ “E’ sempre bello in tour”

Il nuovo tour di Coez segue il successo dell’ultimo disco “E’ sempre bello”, uscito il 29 marzo per Carosello Records, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, download e streaming. Il singolo omonimo che l’ha anticipato, certificato platino, è rientrato al primo posto della classifica singoli, stabile da due mesi e mezzo in Top 10 delle classifiche con oltre 30 milioni di streaming ed è tra i brani più shazammati degli ultimi mesi. Il tour andrà avanti fino a Natale, chiudendosi a Bari il 22 dicembre e i biglietti sono in vendita sul circuito TicketOne. Queste tutte le date ancora in programma:

Giovedì 7 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum

Sabato 16 novembre – Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

Martedì 26 novembre – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 7 dicembre – Acireale (CT), PalArt Hotel

Giovedì 12 dicembre – Napoli, PalaPartenope

Domenica 22 dicembre – Bari, PalaFlorio

La probabile scaletta

La scaletta del concerto fiorentino di Coez sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da “È sempre bello”, il suo più recente disco di inediti, che difatti dà il nome all’intera tournée. Non mancheranno però i brani appartenenti alla precedente discografia del cantante romano, come “Faccio un casino”, “La musica non c’è”, “Vorrei portarti via” e “Le parole più grandi”. La serata si aprirà sulle note di “Mal di gola”, traccia di apertura anche dell’ultimo disco, per concludersi su quelle di “La strada è mia”. Non solo musica, però. Durante lo spettacolo ci sarà anche un momento di riflessione, che Coez ha fortemente voluto portare nel suo show sentendo il bisogno e la volontà di riflettere insieme al suo pubblico sul valore assoluto della vita, che va oltre qualunque appartenenza politica. Per farlo, ha scelto un video di Open Arms, una ONG la cui principale missione è proteggere, con la sua presenza in mare, le persone che cercano di raggiungere l’Europa fuggendo da guerre, persecuzioni o povertà. È possibile che Coez decida di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo o eliminando dei brani o variando l’ordine della loro proposizione. Di seguito, per farsi un’idea, ecco la scaletta del concerto dell’artista romano al Mediolanum Forum dello scorso 27 ottobre: