Mariah Carey, le canzoni più famose

Si avvicina il Natale e ritorna prepotente la voce di Mariah Carey. L’icona della musica pop diventa nuovamente virale grazie ad uno spot trasmesso in questi giorni negli Stati Uniti dove accenna il suo grande successo “All I Want For Christmas Is You”. In attesa dell’uscita dell’album celebrativo per i 25 anni dalla pubblicazione di “Merry Christmas”, Mariah Carey si presente anche per le prossime feste natalizie con un classico mini dress rosso che l’ha contraddistinta in tutta la sua carriera e recita: «I love Christmas, it’s a magical time: a time for giving, a time for caring, a time for sharing». I fan sono letteralmente impazziti, lo spot è stato ricondiviso milioni di volte sia su Twitter che su Instagram e lo stesso è diventato un filtro di Tik Tok.

“All I Want For Christmas Is You” è uno dei 15 singoli più venduti di sempre e anche quest’anno le ricerche su Google relative al brano stanno crescendo giorno dopo giorno in vista del Natale. Ma Mariah Carey non è solo festività ma anche grandi successi internazionali. Un’artista che ha venduto oltre 200 milioni di album e tra quelle di maggior successo nella storia della musica. Tantissimi i record in carriera come quello di singolo con maggior numero di settimane al primo posto negli Stati Uniti, superato quest’anno da Old Town Road di Lil Nas X. Nel 2008 ha poi conquistato il primato di 18 singoli al numero 1 grazie a Touch My Body battendo Elvis Presley. Ecco le canzoni più famose di Mariah Carey

Quest'anno il brano compie 25 anni ed è il pezzo di Natale più famoso del secolo. Considerato un classico, spesso la gente dimentica che si tratta di una canzone scritta proprio dalla popstar americana. “All I Want for Christmas Is You” ha ottenuto sin dalla pubblicazione grande successo e ogni anno entra nelle classifiche musicali mondiali. Si stima che il brano sia arrivato a circa 20 milioni di copie vendute.

One Sweet Day / Fantasy

Entrambe estratte dal disco "Daydream" pubblicato nel 1995 hanno segnato la storia della musica. “Fantasy” è la prima collaborazione con un rapper e che ha portato lo stile urban al primo posto della classifica di Billboard. Al brano ha partecipato Old Dirty Bastard. Il brano ha aperto le porte a tutte le collaborazioni successive tra rapper e cantanti pop. “One Sweet Day”, scritta e cantata con il gruppo Boyz II Men, ha da poco perso il record delle settimane trascorse al primo posto in classifica.

Always be my baby

“Always be my baby” è il quarto singolo estratto da “Daydream” e ha raggiunto il primo posto in classifica in America. Il video è stato girato dalla stessa Mariah Carey, mentre il testo della canzone fa riferimento ad una storia ormai finita, in cui la protagonista afferma che il suo vecchio amore sarà "sempre il suo amore".

My All

Il brano “My All” è uno dei singoli estratti dall’album “Butterfly” ed è costruito intorno a ritmi latini grazie alla presenza di chitarre e percussioni. Successivamente raggiunge uno stile R&B che ha convinto fin da subito critica e pubblico. Ha raggiunto il primo posto in classifica negli Stati Uniti diventando il tredicesimo brano della cantante ad ottenere questo successo.

We Belong Together

Dopo un periodo difficile con numerosi problemi personali e professionali, Mariah Carey ritrova lo smalto dei primi tempi e con “We Belong Together” ritorna al successo. Il brano è il secondo singolo estratto dall'album “The Emancipation of Mimi” ed è rimasto il singolo più venduto negli Stati Uniti per quattordici settimane.

Hero

"Hero" è il secondo singolo estratto dal terzo album in studio “Music Box”. Originariamente destinato a Gloria Estefan, il brano è stato scritto e prodotto da Mariah Carey e Walter Afanasieff. Ha ottenuto un grande successo in diversi mercati internazionali ed è una delle canzoni più apprezzate di tutta la sua carriera.