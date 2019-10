Gianni Morandi, stasera gioco in casa: una vita di canzoni

Gianni Morandi torna nella sua Bologna , per l'esattezza al Teatro Duse, con lo spettacolo Stasera Gioco in Casa - Una vita di canzoni . Un viaggio sincero, onesto, commovente, emozionante iniziato proprio in questo teatro nel 1964

di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Gianni Morandi torna a casa. Si impossessa del Teatro Duse fino a gennaio per raccontare la sua storia in quello che è ben più di un concerto per racconta la sua storia. Lo spettacolo si intitola Stasera Gioco in Casa - Una vita di canzoni. E' un tour acustico di 21 date che debutterà il prossimo primo novembre: in attesa di recensirlo mi sono fatto una idea in occasione delle prove generali a porta (abbastanza) aperte.

L'ambiente è domestico, sul palco hanno trovato spazio un frigorifero, un divano, una macchina per il caffè e in questa situazione confortevole Gianni Morandi ripercorre la sua carriera tra passato, presente e futuro, tra musica e parole intercalando il copione con aneddoti e battute. L’idea dello show è nata dal desiderio di rivivere l’emozione della sua prima esibizione proprio su questo palco nel 1964, appena diciannovenne: "Dopo anni –racconta– si sente il desiderio di tornare nel luogo dove tutto è cominciato". Si respira un refolo di di gradevole nostalgia per i luoghi dei primi passi che ha "tradito" per inseguire un sogno chiamato musica. I ricordi si intersecano con la riscoperta: dopo aver vissuto per trent’anni a Roma, ha ritrovato la Bologna culturalmente viva, effercescente. Per la prima volta in pubblico canta Stasera gioco in casa, che celebra la città felsinea e la famiglia come porto sicuro. L'autore è suo nipote Paolo Antonacci, penna verde ma già promettente che ha già collaborato con Nek, Annalisa e Ramazzotti.

La regia è affidata a Saverio Marconi e lo spettacolo può variare ogni sera, visto che non mancano né il repertorio né i racconti (toccante quando rievoca l'amicizia con Lucio Dalla).

TUTTE LE DATE:

– 01 novembre ore 21

– 02 novembre ore 21

– 03 novembre ore 16

– 07 novembre ore 21

– 14 novembre ore 21

– 21 novembre ore 21

– 28 novembre ore 21

– 05 dicembre ore 21

– 12 dicembre ore 21

– 20 dicembre ore 21

– 21 dicembre ore 21

– 22 dicembre ore 16

– 26 dicembre ore 17

– 29 dicembre ore 16

– 31 dicembre ore 21:30

– 03 gennaio ore 21

– 04 gennaio ore 21

– 11 gennaio ore 21

– 12 gennaio ore 16

– 25 gennaio ore 21

– 26 gennaio ore 16