Francesco Renga in concerto a Montecatini: info e scaletta

A inizio ottobre ha preso il via “L’altra metà tour” di Francesco Renga, tantissime date in programma nei teatri di tutta Italia, per poi volare oltreconfine nel 2020. Il prossimo appuntamento in calendario si terrà giovedì 31 ottobre al Teatro Verdi di Montecatini Terme (PT). Di seguito trovate tutte le info per arrivare preparati al concerto: orari, biglietti e la possibile scaletta del live.

Francesco Renga a Montecatini Terme: tutte le info sul concerto

Durante l’autunno 2019 Francesco Renga sarà impegnato con il tour di presentazione de “L’altra metà”, il suo nuovo album pubblicato lo scorso 19 aprile per Sony Music. Un calendario ricchissimo di date che porterà la sua musica nei teatri italiani. Giovedì 31 ottobre la tournée farà tappa a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, per una serata nella magica cornice del Teatro Verdi. L’orario d’inizio del live di Francesco Renga è fissato per le 21:00. I biglietti per assistere allo spettacolo sono disponibili su circuito TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi variano in base al posto scelto e sono i seguenti (diritti di prevendita inclusi): tribunette laterali 40 euro, poltroncina 46 euro, poltrona 58 euro, tribuna VIP 69 euro, poltronissima 69 euro e poltronissima VIP 69 euro. Il Teatro Verdi è situato in viale Giuseppe Verdi 45 a Montecatini Terme (PT).

La possibile scaletta del concerto

Durante l’attuale tournée, Francesco Renga sta presentando al pubblico le canzoni del suo nuovo album “L’altra metà”. Il disco è uscito il 19 aprile 2019 per Sony Music, a seguito della partecipazione del cantautore alla 69ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Aspetto che torni”. In scaletta, pertanto, saranno presenti molti pezzi contenuti ne “L’altra metà”, oltre al singolo sanremese, canzoni come “L’odore del caffè”, “Prima o poi”, “L’unica risposta”. Non mancheranno di certo anche le precedenti hit di Francesco Renga, brani che hanno segnato la sua carriera tra cui “Angelo”, “La tua bellezza”, “Meravigliosa”, “Guardami amore” e tantissimi altri. Il 25 ottobre il cantautore ha pubblicato un nuovo singolo intitolato “Normale”, in featuring con Ermal Meta; il brano è presente nella seconda edizione digitale dell’ultimo album e ci aspettiamo che la canzone venga presto presentata anche live sui palchi. Nel frattempo, come linea guida, riportiamo la scaletta seguita da Francesco Renga durante le precedenti date de “L’altra metà tour” nei teatri; ricordiamo che le canzoni presentate durante il live di Montecatini Terme potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.