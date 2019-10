Louis Tomlinson annuncia il primo album da solista nel 2020

Louis Tomlinson ha annunciato il suo primo album da solista. Il membro degli One Direction ha postato un video su Instagram per ufficializzare l’uscita di “Walls” prevista per il 31 gennaio 2020. Queste le parole dell’artista: “Ciao ragazzi, sono veramente felice di annunciare l’arrivo del mio album “Walls”, che sarà disponibile il 31 gennaio 2020. Si può preordinare già ora. Spero davvero che sarete tutti qui, e grazie a tutti della pazienza. Un bacio!”. Si tratta del primo progetto discografico per Louis Tomlinson che arriva dopo le prove da solista degli altri componenti della band. Il primo ad iniziare un’avventura da cantante è stata Zayn Malik che nel 2016 ha pubblicato “Mind of Mine”. Successivamente è stato il turno di Harry Styles e Niall Horan che nel 2017 hanno dato il via alla loro carriera da solista. Infine a dicembre 2019 sarà il turno di Liam Payne che pubblicherà “LP1”.

Louis Tomlinson in concerto a Milano

Mancava all’appello solo Louis Tomlinson che a sorpresa ha annunciato l’arrivo del suo primo album. Un’anteprima del nuovo progetto discografico è arrivata con il singolo “We Made It”, brano che vede un’ottima commistione di sound pop elettronico e influenze indie. All’interno dell’album “Walls” ci sarà spazio anche per i singoli inediti “Defenceless”, “Too Young” e “Habit”. Il post dove Louis Tomlinson ha annunciato il nuovo disco ha subito fatto il giro del web ed è diventato immediatamente virale. Nel frattempo l’ex One Direction ha annunciato le date del suo primo attesissimo tour mondiale solista. L’artista farà tappa anche in Italia per una data unica, l’11 marzo al Fabrique di Milano. I biglietti saranno in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 di mercoledì 30 ottobre. Biglietti disponibili su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di lunedì 4 novembre.

Il calendario del “LT World Tour 2020”

Queste tutte le date del “LT World Tour 2020”:

EUROPA:

9 marzo Barcellona, Spagna

11 marzo Milano, Italia

14 marzo Stoccolma, Svezia

16 marzo Berlino, Germania

18 marzo Parigi, Francia

19 marzo Amsterdam, Olanda

24 marzo Londra, UK

26 marzo Glasgow, UK

27 marzo Doncaster, UK

28 marzo Manchester, UK

EMIRATI ARABI UNITI, INDONESIA, NUOVA ZELANDA E AUSTRALIA:

18 aprile Dubai, EAU

20 aprile Jakarta, Indonesia

23 aprile Auckland, Nuova Zelanda

25 aprile Sydney, Australia

27 aprile Melbourne, Australia

GIAPPONE:

30 aprile Tokyo

1 maggio Osaka

SUD AMERICA:

9 maggio San Paolo, Brasile

13 maggio Asuncion, Paraguay

15 maggio Buenos Aires, Argentina

STATI UNITI E CANADA: