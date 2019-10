Tornano in Italia gli Stereophonics, una delle band britanniche più iconiche dell’ultimo ventennio. La band gallese sarà a Milano, al Lorenzini District, il prossimo 8 febbraio con una data del loro nuovo tour “Kind 2020”. Le prevendite per il concerto saranno aperte da venerdì 25 ottobre alle ore 10 sui circuiti Ticketmaster e TicketOne.

Il “Kind Tour 2020”

La band gallese partirà con una lunga tournée europea dalla metà di gennaio e fino a marzo inoltrato, tournée che sarà aperta e chiusa in terra britannica, con il finale nella città di origine del gruppo, Cardiff. Di seguito, tutti i concerti in programma degli Stereophonics:

Sabato 18 gennaio – Liverpool, Uni Mountford Hall

Domenica 19 gennaio – Leeds, O2 Academy

Venerdì 24 gennaio – Madrid, Palacio Vistalegre

Sabato 25 gennaio – Barcellona, Razzmatazz

Mercoledì 29 gennaio – Parigi, Olympia

Venerdì 31 gennaio – Francoforte sul Meno, Batschkapp

Sabato 1 febbraio – Amsterdam, Afas Live

Domenica 2 febbraio – Berlino, Huxleys Neue Welt

Martedì 4 febbraio – Colonia, Carlswerk Victoria

Mercoledì 5 febbraio – Monaco di Baviera, TonHalle

Giovedì 6 febbraio – Zurigo, Volkhaus

Sabato 8 febbraio – Milano, Lorenzini District

Domenica 9 febbraio – Losanna, Les Docks

Martedì 11 febbraio – Esch Sur Alzette, Rockhal Box

Mercoledì 12 febbraio – Amburgo, Docks

Venerdì 28 febbraio – Sheffield, FlyDSA Arena

Sabato 29 febbraio – Birmingham, Arena Bimingham

Lunedì 2 marzo – Brighton, Brighton Centre

Martedì 3 marzo – Bournemouth, BIC

Venerdì 6 marzo – Londra, The O2

Sabato 7 marzo – Nottingham, Motorpoint Arena

Lunedì 9 marzo – Newcastle, Utilita Arena

Martedì 10 marzo – Aberdeen, P&J Live

Mercoledì 11 marzo – Glasgow, The SSE Hydro

Venerdì 13 marzo – Manchester, Manchester Arena

Sabato 14 marzo – Cardiff, Motorpoint Arena

Domenica 15 marzo – Cardiff, Motorpoint Arena

Il successo e il nuovo album “Kind”

Da “Local Boy in the Photograph” fino a “Maybe Tomorrow”, gli Stereophonics porteranno sul palco tutti i loro brani più amati dal pubblico. Una carriera iniziata nel cuore degli anni Novanta e che li ha visti salire alla ribalta negli anni d’oro del rock inglese, alle spalle del duo Oasis-Blur. Il successo arriva nel 1998 con il singolo “The Bartender and the Thief”, che li porta per la prima volta in vetta alle classifiche inglesi, anche se la vera prima hit planetaria arriva nel 2001 con “Have a Nice Day”. Da allora tanti successi, ma, ovviamente, a Milano ci sarà anche l’ultimo singolo “Fly Like An Eagle”, primo anticipo del nuovo attesissimo lavoro in studio “Kind”, in uscita il prossimo 25 ottobre, a due anni di distanza dal precedente “Scream Above The Sounds”. Il video del brano ha fatto scalpore anche per la presenza nel ruolo di protagonista di Charlie Creed-Miles, attrice della serie “Peaky Blinders”. Il nuovo album è stato registrato in appena undici giorni e prodotto dal frontman Kelly Jones insieme a George Drakoulias (già al lavoro con Tom Petty & The Heartbreakers, Screaming Trees, Primal Scream), realizzato con tecniche e tecnologie minimali per un suono più spoglio e grezzo. Questa la tracklist del disco in uscita: