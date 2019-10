Manca poco al ritorno di Nicolò Carnesi, che il prossimo 11 ottobre pubblicherà il nuovo album “Ho bisogno di dirti domani”, quarto disco in studio della sua carriera. Ad anticiparne l’uscita, sono stati condivisi i singoli “Turisti d’appartamento” e il nuovo estratto “Borotalco”. Contemporaneamente al rilascio del videoclip di quest’ultima canzone, sono state annunciate anche le prime date del tour: l’artista siciliano tornerà in concerto a partire dal prossimo novembre.

Nicolò Carnesi: “Ho bisogno di dirti domani” e il nuovo singolo “Borotalco”

Si intitola “Ho bisogno di dirti domani” il nuovo album di Nicolò Carnesi, in uscita venerdì 11 ottobre 2019 per Goodfellas / Porto Records. Ad anticipare la pubblicazione del disco, lo scorso venerdì 13 settembre è stato condiviso il singolo “Turisti d’appartamento”. La canzone è un invito a ridisegnare la monotonia di alcune giornate, di certe dinamiche relazionali e degli oggetti di uso comune che molto spesso ne diventano il simbolo. Il 2 ottobre 2019 è stato estratto un nuovo brano, accompagnato da un videoclip, intitolato “Borotalco”, un rimando ai ricordi d’infanzia. Parlando del pezzo, l’artista siciliano ha dichiarato: «Settembre per me è un mese particolare, spesso accompagnato da un’irrequieta apatia nostalgica che mi porta a riflessioni estemporanee, a volte persino prive di un reale filo logico. Si tratta, più che altro, di immagini, pensieri sparsi, salti temporali, evocazioni, che nascono come flusso di coscienza in un continuo avvicendarsi di ricordi, rimpianti, richiami che conducono ai primi ricordi di un’infanzia cosparsa di borotalco. Reimmergersi simbolicamente in quel candore vuole forse essere un modo per ritrovare la semplicità e la purezza dell’infanzia».

Tutti i concerti di Nicolò Carnesi: showcase e live tour

Nei prossimi mesi Nicolò Carnesi presenterà al pubblico il nuovo album “Ho bisogno di dirti domani”: prima con degli showcase, durante i quali verrà intervistato da alcuni amici artisti scelti per l’occasione, dopodiché partirà il live tour nei club di tutta Italia. Gli showcase sono ad ingresso gratuito, mentre per avere informazioni sui biglietti dei concerti, che andranno in scena a partire da novembre, vi consigliamo di consultare il sito di DNA Concerti, organizzatori della tournée. Di seguito tutte le date già annunciate:

Showcase:

6 ottobre 2019 ore 19:00 – Palermo, Punk Funk Record Shop con Dimartino

8 ottobre 2019 ore 19:00 – Roma, Goccia – Ristoro Permanente con Dente

10 ottobre 2019 ore 19:00 – Bologna, Background Music Shop con Lodo Guenzi

11 ottobre 2019 ore 21:30 – Torino, Off Topic Bistrot con Bianco

13 ottobre 2019 ore 19:00 – Milano, Santeria Paladini 8 con Ghemon

Live tour: