Maluma in concerto, a Milano il 7 marzo 2020

Il “Maluma World Tour” approderà in Italia nel 2020. Il cantante colombiano si esibirà il 7 marzo 2020 a Milano sul palco del Mediolanum Forum di Assago. Lo spettacolo sarà incentrato sui più grandi successi di Maluma e sulle canzoni dell’ultimo album “11:11” pubblicato a maggio. Maluma sarà accompagnato dalla band e da 12 ballerini e ha in programma un concerto davvero speciale con effetti laser e giochi pirotecnici a fare da contorno. Il cantante torna quindi nel nostro Paese dopo la tappa tenuta il primo luglio a Cagliari. I biglietti per il concerto al Forum di Assago saranno in vendita da venerdì 4 ottobre alle ore 10:00 su Ticketone e presso i rivenditori abituali.

L’album “11:11”

Maluma ha pubblicato il suo quarto album, “11:11”, il 17 maggio. Composto da 16 brani, Maluma, al secolo Juan Luis Londono, ha instaurato numerose collaborazioni. Infatti nell’album è presente Ricky Martin in “No Se Me Quita”, c’è l’artista portoricano di reggaeton e latin rap Ozuna sulle note di “Dispuesto”. Ancora, l’americano Nicky Jam per “No Puedo Olidarte”, il duo portoricano - sempre di reggaeton - Zion & Lennox ad arricchire “Extranandote”. Tra i featuring presenti anche quello con lo statunitense Ty Dolla Sign in “Tu Vecina”, il duo portoricano Chencho in “La Flaca” e l’artista colombiano di reggaeton Farina, presente in “Puesto Pa’ Ti”. Il duetto più importante è però quello con Madonna presente nel singolo “Soltera”. Tra i due è nata una proficua collaborazione che ha portato Maluma a partecipare all’ultimo album della popstar “Madame X”. Questa la tracklist di “11:11”:

11 PM HP No Se Me Quita (feat. Ricky Martin) No Puedo Olvidarte (feat. Nicky Jam) Me Enamoré de Ti Extranandote (feat. Zion & Lennox) Shhh (Calla’) Dinero TIene Cualquiera Soltera (feat. Madonna) Te Quiero Instinto Natural (feat. Sech) Tu Vecina (feat. Ty Dolla Sign) La Flaca (feat. Chencho) Puesto Pa’ Ti (feat. Farina) Déjale Saber

La scaletta del “Maluma World Tour”

Il “Maluma World Tour” è iniziato il 6 settembre da San Diego e tra ottobre e dicembre arriverà anche in Messico. Dopo una breve pausa, Maluma ritornerà sul palco a febbraio con la leg europea del suo tour. Negli ultimi concerti tenuti negli Stati Uniti, il cantante colombiano ha strutturato una scaletta variegata alternando i migliori successi con alcuni brani dell’ultimo brano. Ecco quindi la probabile scaletta che potrebbe eseguire a Milano:

Mala mía Corazón Vente pa' ca No se me quita Chantaje Borro cassette 11 PM Sin contrato Créeme HP X- Remix El préstamo Cuatro babys La temperatura Carnaval Felices los 4

Conquistato il successo in Colombia con le canzoni “Farandulera” ed “Obsesion” e poi nel resto dell’America Latina con i brani “La Temperatura” e “Carnaval”, Maluma è conosciuto in Italia grazie ai brani “Felices los 4” e “Sin contrato”. L’ultimo album “11:11” ha venduto negli Stati Uniti oltre 120 mila copie, mentre il quarto estratto, uscito a fine agosto, è “No Se Me Quita”, collaborazione con Ricky Martin che aveva precedentemente lavorato con Maluma in "Vente Pa 'Ca”.