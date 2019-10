Carmen Consoli in concerto a Catanzaro: info e scaletta

Si avvia verso la conclusione la lunga tournée estiva di Carmen Consoli: appena uno il concerto che completerà la serie di eventi dal vivo che la cantautrice siciliana ha tenuto negli ultimi mesi. L’ultimo appuntamento è in programma al teatro Politeama di Catanzaro per sabato 5 ottobre. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio del concerto, biglietti ancora in vendita con i loro prezzi e probabile scaletta della serata, per arrivare preparati allo spettacolo.

Carmen Consoli in concerto a Catanzaro: le informazioni

L’inizio del concerto di Carmen Consoli a Catanzaro è in programma per le 21 di sabato 5 ottobre. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili i biglietti per la serata a partire da 22 euro, prezzo relativo a un posto sul loggione. I prezzi relativi a ciascun biglietto per la data conclusiva del tour estivo di Carmen Consoli:

Loggione a 22 euro

Palco terzo piano a 27 euro

Palco secondo piano a 32 euro

Palco primo piano a 37 euro

Barcaccia a 42 euro

Palco piano rialzato a 42 euro

Platea a 46 euro

Il teatro Politeama si trova in via Italia a Catanzaro. All’esterno della struttura si trovano diversi parcheggi, alcuni a pagamento e altri gratuiti, in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Carmen Consoli in concerto a Catanzaro: la probabile scaletta

Non trattandosi di un concerto inserito all’interno di un tour dedicato a un particolare disco di Carmen Consoli, la scaletta dello spettacolo dell’artista siciliana a Catanzaro vedrà il proporsi di alcuni tra i brani più celebri e apprezzati della discografia della cantautrice. Il tutto, quindi, si trasformerà in una sorta di serata celebrativa. L’inizio dello show sarà sulle note de “L’ultimo bacio”, cui farà da sorta di contrappunto musicale la cover di “Besame mucho”. La serata sfumerà sulle note di un altro omaggio: quello al conterraneo Franco Battiato, sulle note di “Stranizza d’amuri”. L’ultimo brano in scaletta appartenente al repertorio della cantautrice siciliana invece sarà “Amore di plastica”, tra le canzoni più celebri della sua discografia. Nel corso della serata troveranno posto poi brani famosi e apprezzati come “Fiori d’arancio”, “Parole di burro”, “L’ultimo bacio” e “L’abitudine di tornare”. Non è escluso che l’artista decida di apportare delle modifiche alla scaletta, decidendo di eliminare o aggiungere dei brani o variare l’ordine della loro esecuzione. La probabile scaletta del concerto di Carmen Consoli, in programma sabato 5 ottobre al teatro Politeama di Catanzaro, data conclusiva del tour estivo della cantautrice siciliana:

L’ultimo bacio Per niente stanca Bésame Giuda Bésame Mucho (cover) Mio zio Fiori d’arancio AAA Cercasi Contessa Miseria L’abitudine di tornare Parole di burro In bianco e nero Fino all’ultimo Sentivo l’odore Confusa e felice Venere Quello che sento Blunotte Guarda l’alba Bonsai #2 Amore di plastica Stranizza d’amuri (cover di Franco Battiato)

Dopo il concerto in programma a Catanzaro, Carmen Consoli si prenderà una breve pausa, a cui potrebbe inoltre seguire la scrittura e la pubblicazione di un nuovo disco di inediti.