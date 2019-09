Carmen Consoli in concerto a Pantelleria: info e scaletta

Carmen Consoli sarà ospite della prima edizione di Passitaly Sound Festival: la cantautrice siciliana si esibirà nella magica isola di Pantelleria, sul palco allestito al Porto di Scauri. L’appuntamento è per sabato 28 settembre. Di seguito potete trovare tutte le info utili per arrivare preparati al live: orari, biglietti e la possibile scaletta dello show.

Carmen Consoli all’isola di Pantelleria: tutte le info sul concerto

Prima di partire per il world tour “Eco di Sirene nel mondo”, che prenderà il via a novembre con tappe nel Nord, Centro e Sud America, Carmen Consoli sarà protagonista dell’ultima giornata di Passitaly Sound Festival. Sabato 28 settembre la cantautrice siciliana si esibirà nella splendida Pantelleria: il concerto si terrà al Porto di Scauri, tra la bellezza del mare blu cobalto e dei vigneti dell’isola. Passitaly Sound Festival inaugura quest’anno la sua prima edizione, unendo natura, cultura, turismo e tradizione: tre giorni di musica all’interno di Passitaly, manifestazione enogastronomica volta a salvaguardare il passito di Pantelleria. L’inizio del live di Carmen Consoli è previsto per le ore 21:00; l’ingresso è libero e gratuito. Nei giorni precedenti al concerto della cantautrice siciliana, sullo stesso palco saranno protagonisti Irene Grandi (26 settembre) e Max Gazzè (27 settembre).

La possibile scaletta del concerto

Carmen Consoli ha in programma un concerto ad hoc per il Festival. La raffinata cantautrice proporrà al pubblico di Pantelleria alcuni dei suoi brani più amati, riarrangiati per l’occasione. L’ultima pubblicazione discografica di Carmen Consoli è il live album “Eco di sirene” (2018), ma più recentemente la cantante ha duettato nel singolo di Levante “Lo stretto necessario”, uscito lo scorso giugno. Durante il suo live al Passitaly Sound Festival 2019, il pubblico potrà ascoltare e godere dei successi di un’intera carriera. In scaletta possiamo aspettarci canzoni come “L’ultimo bacio”, “Fiori d’arancio”, “L’abitudine di tornare”, “Parole di burro”, “Amore di plastica” e tanti altri brani indimenticabili. Indiscusso punto di riferimento della musica italiana al femminile, Carmen è molto amata anche all’estero: il New York Times l’ha definita come una "magnifica combinazione tra una rocker e un'intellettuale… una voce piena di dolore, compassione e forza", e neanche al New Yorker sono mancate le parole: “ha una voce bellissima e canzoni appassionate che non hanno bisogno di traduzioni”. Al momento non è stata resa nota la scaletta ufficiale che Carmen Consoli porterà in scena durante il live a Pantelleria, ma qui di seguito riportiamo le canzoni presentate durante i precedenti concerti del “Summer tour 2019”, come linea guida. Ricordiamo che la scaletta potrebbe variare in base alle scelte dell’artista.