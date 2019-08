Passitaly Sound Festival: Irene Grandi, Max Gazzè e Carmen Consoli gli ospiti

La prima edizione del Passitaly Sound Festival vede nella line up nomi come Max Gazzè, Carmen Consoli e Irene Grandi

Dal 26 al 28 settembre l’isola di Pantelleria sarà animata dalla prima edizione del Passitaly Sound Festival, una kermesse musicale che si inserisce nell’evento enogastronomico Passitaly. Tra gli ospiti della manifestazione, Max Gazzè, Carmen Consoli e Irene Grandi.

Passitaly Sound Festival, il programma

Il Passitaly Sound Festival si terrà presso il Porto di Scauri, organizzato dal comune di Pantelleria e Otr. Tre giorni di musica all’interno di Passitaly, manifestazione enogastronomica volta a salvaguardare il passito di Pantelleria. Come si legge nella nota che annuncia l’evento, «il Passitaly Sound Festival vuole unire natura, cultura, turismo e tradizione, i concerti andranno in scena al Porto di Scauri, circondati dallo splendore del mare blu cobalto dell’isola e dai vigneti unici nel mondo, la cui pratica di coltivazione è iscritta dall’Unesco tra i beni immateriali dell’umanità».

Passitaly Sound Festival è il primo festival musicale che unisce la tradizione enogastronomica e culturale dell’isola di Pantelleria alla musica e l’edizione 2019 si preannuncia la prima di tante che verranno in seguito. La manifestazione durerà tre giorni, dal 26 al 28 settembre, e sarà allietata dalle note di tre artisti italiani tra i più amati dal pubblico. Ecco il programma delle tre serate:

26 settembre Irene Grandi

27 settembre Max Gazzè

28 settembre Carmen Consoli

Irene Grandi, Max Gazzè e Carmen Consoli al Passitaly Sound Festival

La tradizione enogastronomica dell’isola di Pantelleria sarà valorizzata da tre concerti al Porto di Scauri. A inaugurare il ciclo di live sarà Irene Grandi, sul palco giovedì 26 settembre. La cantante toscana sta portando in giro per l’Italia il suo Grandissimo Tour, con cui festeggia i suoi primi 25 anni di carriera. Per celebrare l’anniversario, Irene Grandi ha pubblicato “Grandissimo”, un album contenente alcune delle sue hit più famose in versione live, duetti con altri artisti e anche cinque brani inediti. La data conclusiva della tournée della cantante toscana sarà a Firenze, al Teatro Verdi, dove si esibirà il 12 dicembre.

Venerdì 27 settembre il Porto di Scauri si prepara ad accogliere uno dei cantautori più eclettici della musica italiana: Max Gazzè. L’artista romano è attualmente in giro con il suo “On the road tour”, iniziato il 1° giugno. Nel ciclo di live, Gazzè ripercorre la sua lunga carriera attraverso successi che lo hanno portato a ottenere ambiti riconoscimenti di critica e pubblica. Ad accompagnarlo sul palco del Passitaly Sound Festival, la sua storica band: Giorgio Baldi alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria, Clemente Ferrari alle tastiere e Max Dedo ai fiati.

Chiude la kermesse musicale un’artista che sta centellinando le apparizioni degli ultimi anni: Carmen Consoli. Per la cantautrice siciliana è un’occasione per suonare nella sua terra e ristabilire il contatto con il pubblico, che la segue sempre con affetto. Carmen Consoli ha in programma un concerto ad hoc per il Festival. La raffinata cantautrice proporrà al pubblico di Pantelleria alcuni dei suoi brani più amati, riarrangiati per l’occasione. L’ultimo album di Carmen Consoli è il live “Eco di sirene” ma la cantante ha duettato nel singolo di Levante “Lo stretto necessario”, uscito a giugno di quest’anno.