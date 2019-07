Irene Grandi in concerto, tutte le date del tour

Dopo aver pubblicato “Grandissimo”, l’album che raccoglie 25 anni di successi e di onorata carriera, Irene Grandi annuncia il tour di presentazione del disco. Dopo il debutto al Parco dei Suoni di Riola Sardo, in provincia di Oristano, la cantante toscana si prepara ad attraversare lo stivale in lungo e in largo per tutta l’estate. Prima però, Irene Grandi sarà ospite di un incontro pubblico all’interno del Festival Collisioni di Barolo, il prossimo 6 luglio alle ore 16.30, in Piazza Rosa.

Grandissimo, l’album

Con “Grandissimo”, Irene Grandi ha voluto mettere il punto dopo 25 anni di carriera. L’album, uscito lo scorso 31 maggio, è diviso in 3 capitoli. Il Capitolo 0 “Inedita” comprende cinque brani inediti, tra cui il singolo “I passi dell’amore”, pubblicato il 10 maggio 2019. Il Capitolo 1 “Insieme” raccoglie alcuni successi della cantante arrangiati in versione unplugged e vede la collaborazione di alcuni colleghi: Loredana Berté, Stefano Bollani, Carmen Consoli, Levante, Fiorella Mannoia e Sananda Maitreya (Terence Trent D’Arby). Il Capitolo 2 “A-Live” rappresenta la dimensione più congeniale per Irene Grandi, quella live, con gli ultimi cinque brani registrati dal vivo. Questa la tracklist completa dell’album:

Capitolo 0 - “Inedita”

Lontano da me Quel raggio nella notte I passi dell'amore Sono qui per te Accesa

Capitolo 1 - “Insieme”

Time Is on My Side (feat. Sananda Maitreya) Alle porte del sogno (feat. Carmen Consoli) Un vento senza nome (feat. Fiorella Mannoia) Amore amore amore amore (feat. Stefano Bollani) La tua ragazza sempre (feat. Loredana Bertè) Un motivo maledetto (feat. Levante)

Capitolo 2 - “A-Live”

Lasciala andare La cometa di Halley Prima di partire per un lungo viaggio Bruci la città Bum Bum

Grandissimo tour

Il “Grandissimo tour” vedrà Irene Grandi impegnata per tutta l’estate con concerti in giro per l’Italia. Il tour parte da Troia, in provincia di Foggia, e si concluderà - per la parte estiva - ancora in Puglia, a Sammichele di Bari. La data conclusiva della tournée di Irene Grandi sarà però a dicembre nella sua Firenze, dove si esibirà il 12 dicembre, al Teatro Verdi. Queste le date confermate finora:

20/07 - Troia (FG) - Campo Fiera

24/07 - Genova - Basko Arena

29/07 - Volturara Irpina (AV) - Piazza Roma

03/08 - Santa Lucia del Mela (ME) - Piazza Regina Margherita

10/08 - Sabaudia (LT) - Piazza del Comune

12/08 - San Marco Argentano (CS) - Piazza Aldo Moro

13/08 - Torre Santa Susanna (BR) - Area Mercatale

14/08 - Spinazzola (BT) - Piazza Blescito

17/08 - Meta (AQ) - Piazza della Chiesa

18/08 - Roccaraso (AQ) - Piazza Giovanni Leone

20/08 - San Salvatore di Fitalia (ME) - Piazza San Calogero

22/08 - Bortigali (NU) - Piazza Fontana

25/08 - Gioiosa Ionica (RC)

07/09 - Oschiri (SS) - Piazza Regina Elena

09/09 - Sannicola di Lecce (LE) - Piazza della Repubblica

16/09 - Castelforte (LT) - Piazza Muraglia

28/09 - Sammichele di Bari (BA) - Piazza Vittorio Veneto

12/09 - Firenze - Teatro Verdi

Una carriera lunga 25 anni

Irene Grandi è arrivata al successo nel 1994 grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con “Fuori”, con cui si fa subito notare dal pubblico. Seguono quindi “T.V.B.” scritta per lei da Jovanotti e “Sposati! Subito!”, scritta con Eros Ramazzotti. I due cantautori sono solo alcuni degli artisti con cui Irene Grandi ha collaborato nel corso di questi 25 anni di carriera. Hanno scritto per lei Pino Daniele, Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Claudio Baglioni, solo per citarne alcuni. La sua produzione musicale comprende 15 album di cui 10 in studio.