Il 21 settembre 2019 Carmen Consoli salirà sul palco di Reggio Calabria per il “Reggio Live Fest” per chiudere una serie di eventi cominciati con Max Weinberg. Di seguito, tutte le informazioni sul concerto e sulla possibile scaletta dell’evento stando alle ultime novità.

Carmen Consoli in concerto a Reggio Calabria: info concerto

Il concerto del 21 settembre 2019 di Carmen Consoli porta avanti l’Estate Reggina 2019 e si terrà in Piazza Indipendenza. Lo show è a ingresso libero per tutti, e dunque non sarà necessario acquistare alcun biglietto per poter accedere all’area del live. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21:30, ma si consiglia di arrivare con un buon anticipo per accaparrarsi i posti migliori e accomodarsi con più agio, evitando la calca.

Carmen Consoli in concerto a Reggio Calabria: la possibile scaletta

Per il suo tour 2019, Carmen Consoli porterà sul palcoscenico alcuni dei grandi successi della sua carriera, proponendosi di offrire al pubblico quello che sarà uno spettacolo indimenticabile. Il suo ultimo album di inediti risale al 2015, quando è uscito per la prima volta “L’abitudine di tornare”, ma il suo più recente lavoro discografico è del 2018 con “Eco di Sirene”. Nella scaletta di Reggio Calabria non mancheranno dunque alcuni dei grandi pezzi che hanno siglato il contratto dell’artista con la storia della musica italiana, tra cui anche “Lo stretto necessario”, “L’ultimo bacio”, “Parole di burro” e “L’abitudine di tornare”. Di seguito, eccovi la possibile scaletta dell’evento musicale della Consoli a Reggio Calabria, tenendo presente che la scaletta potrebbe essere soggetta a variazioni e modifiche in base alle necessità e alle decisioni ultime dell’artista:

L’ultimo bacio Per niente stanca Bésame Giuda Bésame Mucho (cover di Consuelo Velàsquez) Mio zio Fiori d’arancio AAA Cercasi Contessa Miseria L’abitudine di tornare Parole di burro In bianco e nero Fino all’ultimo Sentivo l’odore Confusa e felice Venere Quello che sento Bonsai #1 Blunotte Guarda l’alba Amore di plastica

Carmen Consoli Summer Tour 2019

Manca poco alla fine del Summer Tour 2019 di Carmen Consoli. Dopo il concerto di Pisa e quello di Reggio Calabria, la cantautrice salirà infatti sul palco di Pantelleria il 28 settembre, in occasione del Passitaly Sound Festival. Ultima data prevista poi per il 5 ottobre a Catanzaro, presso il Teatro Politeama. Per quest’ultimo show i biglietti sono ancora disponibili nelle seguenti fasce di prezzo: Platea, 46 euro; Palco Rialzato: 42 euro; Palco primo piano: 37 euro; Palco Secondo Piano, 32 euro; Palco Terzo Piano: 27 euro; Loggione, 22 euro e Barcaccia, 42 euro. Anche qui i diritti di prevendita sono già inclusi nel prezzo, e sarà possibile acquistare massimo 6 biglietti per singolo account TicketOne per una questione di bagarinaggio.