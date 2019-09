Se con "Gioventù Brucata" i Pinguini sono riusciti a raggiungere il grande pubblico, superando i 17 milioni di streams e conquistando con brani come Irene e Tetris, Fuori dall'Hype ha regalato un tour di oltre quattro mesi e sessantamila presenze in tutto il Paese, con un altissimo numero di sold out sia nelle date primaverili che in quelle estive e un pubblico incredibilmente partecipativo che ha portato gli ascolti della band oltre la soglia dei sessanta milioni totali, di cui quasi trenta milioni interamente dedicati al disco uscito ad aprile per SONY e anticipato dai singoli VERDURA, SASHIMI, e dalla title track FUORI DALL'HYPE. La data al FORUM di Milano del 29 febbraio regalerà moltissime sorprese, tra special guest e iniziative che, come la campagna portata avanti con il WWF per l'adozione di un pinguino imperatore, rendono i Pinguini Tattici Nucleari una band fuori dagli schemi, vera e, anche per questo, unica.



Hashtag ufficiale: #machilavrebbemaidetto



Apertura prevendite su circuito Ticketone il 2 ottobre alle 11

Sarà possibile un massimo di 6 biglietti per transazione

Il biglietto è nominale: il nome deve corrispondere a quello della persona fisica che parteciperà all'evento.



I Pinguini Tattici Nucleari, 24 anni di media, nascono (per caso) nel 2012 e sono capitanati da Riccardo Zanotti (compositore di testi e musiche), Nicola Buttafuoco, Elio Biffi, Lorenzo Pasini, Simone Pagani e Matteo Locati. Il gruppo prende forma tra i banchi di scuola, e accompagna l'adolescenza di tutti loro. Hanno all'attivo 4 album, più di 8 milioni di views su Youtube e circa 60 milioni di streaming totali. Partecipano nel 2019 al disco faber Nostrum. Fuori dall’Hype, uscito per Sony il 5 aprile 2019, entra in una sola settimana al 12° posto della classifica FIMI per rimanerci tra i 50 dischi più venduti, e supera i 25 milioni di streaming. Irene, contenuta nel precedente Gioventù Brucata (oltre 17 milioni di streaming complessivi)diventa Disco D’Oro nel settembre 2019.